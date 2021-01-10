Euro
9.0256
0.03%
Dolar
7.3732
0.34%
Altın
438.21
-3.06%
Borsa
1.541
1.21%
Bitcoin
281.987
-7.48%
EXEN Coin
11.30
0.17%
11ºC
İstanbul
Çok bulutlu 11 C

    Murat Kurum: Depremle ilgili olumsuz bir ihbarla karşılaşmadık

    Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum, Ankara'da meydana gelen depremle ilgili açıklamalarda bulundu.
    • AA
    • 10.01.2021 - 23:47
    WhatsApp ile paylaş Google News'de takip et
    Murat Kurum: Depremle ilgili olumsuz bir ihbarla karşılaşmadık

    Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum, Ankara'nın Kalecik ilçesinde meydana gelen 4,5 büyüklüğündeki depremin hemen ardından il müdürlüğü ekiplerince başlatılan ilk incelemede, şu ana kadar olumsuz bir durum ve ihbarla karşılaşmadıklarını bildirdi.

    GEÇMİŞ OLSUN DİLEKLERİNİ İLETTİ

    Kurum, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, Kalecik merkezli deprem nedeniyle vatandaşlara geçmiş olsun dileklerini iletti.

    Kurum, "Depremin hemen ardından il Müdürlüğü ekiplerimizce başlatılan ilk incelemede, şu ana kadar olumsuz bir durum ve ihbarla karşılaşmadık." ifadesini kullandı.

    Murat Kurum: Depremle ilgili olumsuz bir ihbarla karşılaşmadık #1

    İlginizi Çekebilir

    Görüş Bildir