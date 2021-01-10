Murat Kurum: Depremle ilgili olumsuz bir ihbarla karşılaşmadık

Murat Kurum: Depremle ilgili olumsuz bir ihbarla karşılaşmadık

Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum, Ankara'da meydana gelen depremle ilgili açıklamalarda bulundu.

Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum, Ankara'nın Kalecik ilçesinde meydana gelen 4,5 büyüklüğündeki depremin hemen ardından il müdürlüğü ekiplerince başlatılan ilk incelemede, şu ana kadar olumsuz bir durum ve ihbarla karşılaşmadıklarını bildirdi.

GEÇMİŞ OLSUN DİLEKLERİNİ İLETTİ

Kurum, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, Kalecik merkezli deprem nedeniyle vatandaşlara geçmiş olsun dileklerini iletti.

Kurum, "Depremin hemen ardından il Müdürlüğü ekiplerimizce başlatılan ilk incelemede, şu ana kadar olumsuz bir durum ve ihbarla karşılaşmadık." ifadesini kullandı.