Murat Kurum: Depremle mücadele bir milli güvenlik meselesi

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Türkiye, deprem nedeniyle geçmişte büyük kayıplar yaşadı...

Ancak devletin çalışmaları sayesinde başlayan ve hızla devam eden kentsel dönüşüm ile deprem, artık korkulu bir rüya olmayacak.

1-7 Mart Deprem Haftası kapsamında sosyal medya hesabından paylaşım yapan Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, da Bakanlığın kentsel dönüşüm faaliyetlerine ilişkin bilgiler verdi.

Bakan Kurum, mesajında şu ifadeleri kullandı:

"15 MİLYON İNSANIMIZI GÜVENLİ YUVALARA YERLEŞTİRDİK"

Depremle mücadele bir milli güvenlik meselesi. Ve biliyoruz ki; bu mücadelede tek çare kentsel dönüşüm. Vatandaşımızla el ele vererek bugüne kadar yaptığımız sosyal konutlarla beraber 15 milyon insanımızı güvenli yuvalara yerleştirdik. Ama yetmez! Tüm şehirlerimizi tüm afetlere karşı dirençli hale getirene kadar durmayacağız.

238 BİN BAĞIMSIZ BİRMİN DÖNÜŞÜMÜ DEVAM EDİYOR

Yapı İşleri Genel Müdürlüğü verilerine göre Türkiye’de 7,5 milyon bağımsız birim risk altında. 2 milyon bağımsız birim acil dönüştürülmeli. 2012 yılından bu yana, Türkiye genelinde 2 milyon 317 bin konutun dönüşümü sağlandı. 238 bin bağımsız birimin dönüşümü devam ediyor.

YAPI DENETİM SİSTEMİ DEVREDE

Deprem kuşağında yer alan Türkiye'de, yapı denetiminin önemi son yaşanan depremlerde de ortaya çıktı. Ekim 2011'de yaşanan Van Depremi ve sonrasında meydana gelen diğer depremlerde, özellikle 2020'deki Elazığ-Sivrice ve İzmir-Seferihisar depremlerinde, 4708 sayılı mevzuat kapsamında denetlenen yapılarda herhangi bir yıkım yaşanmadı.

"Yapı Denetim Sistemi" kapsamında bugüne kadar 1 milyon 114 bin 129 bina denetlendi. 515 bin binanın denetimi ise devam ediyor.

SOSYAL KONUT SEFERBERLİĞİ DEVAM EDİYOR

Toplu Konut İdaresi Başkanlığı (TOKİ) koordinesiyle bugüne kadar 1 milyon 481 bin sosyal konut inşa edildi, 5 milyon vatandaş güvenli konutlara kavuştu. 81 ilde 312 bin sosyal konutun inşası devam ediyor. Yıl sonunda yeni bir sosyal konut kampanyası daha başlatılacak.

İSTANBUL'DA KENTSEL DÖNÜŞÜM ÇALIŞMALARI

7,5 milyon yapının bulunduğu İstanbul’da 1,5 milyon yapı risk altında. 600 bin bina her an çökme tehlikesiyle karşı karşıya. İstanbul’da bugüne kadar Bakanlık desteğiyle 923 bin bağımsız birimin dönüşümü tamamlandı. 134 bin bağımsız birimin dönüşümü sürüyor.

YARISI BİZDEN KAMPANYASI

İstanbul’da ev ve iş yerlerini dönüştürmek isteyen vatandaşlara 100 bin TL taşınma yardımı, 700 bin TL hibe ve 2 sene geri ödemesiz 700 bin TL kredi imkanını kapsayan 1,5 milyon TL’lik destek sağlanıyor. Yine Yarısı Bizden Kampanyası kapsamında alan bazlı büyük dönüşümlerde ise 700 bin TL’lik hibe desteği sağlanıyor.

İnşaatları TOKİ ya da Emlak Konut üstleniyor. Hibe tutarı bina maliyetinden düşürülüyor, arta kalan borç ise yine uzun vadeli uygun ödeme koşullarıyla taksitlendiriliyor. İstanbul’da 15 bin ev ve iş yerinin Yarısı Bizden ile dönüşümü devam ediyor.

YERİNDE DÖNÜŞÜM DESTEĞİ

Deprem bölgesindeki 11 ilde bugüne kadar 201 bin 580 ev, iş yeri ve köy evi teslim edildi. Yıl sonuna kadar 452 bin 983 ev, iş yeri ve köy evi teslim edilmiş olacak.

Bunun yanı sıra Kentsel Dönüşüm Başkanlığı’nın desteğiyle deprem bölgesindeki Genel Hayata Etkili Afet Bölgesi ilan edilen 18 ilde evlerini dönüştürmek isteyenlere 750 bin TL hibe, 2 yıl geri ödemesiz ve faizsiz 750 bin TL kredi imkanını içeren 1,5 milyon TL’lik destek sağlanıyor.

Yerinde Dönüşüm kapsamında bugüne kadar vatandaşa 24 milyar TL kaynak aktarıldı. 59 bin bağımsız birimin Yerinde Dönüşüm işlemleri başladı.