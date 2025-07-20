Murat Kurum, depremzede aileyi ziyaret etti: Malatya hep beraber ayağa kalkacak

Türkiye, 6 Şubat 2023 tarihinde gerçekleşen Kahramanmaraş merkezli depremlerin yaralarını sarmaya devam ediyor.

Yaşanan yıkımın ardından devlet-millet el ele çalışmalar yürütüldü.

Asrın felaketinin ardından kısa bir süre geçerken kalıcı konutların çalışmaları başladı.

BAKAN KURUM ÇALIŞMALARINI SÜRDÜRÜYOR

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, deprem bölgesinde çalışmalarına devam ediyor.

Birçok noktada incelemelerde bulunan Bakan Kurum, bölgeden bir an olsun elini çekmiyor.

EMLAK KONUT ŞANTİYESİNDE İNCELEME YAPTI

Malatya programı kapsamında Akçadağ ilçesini ziyaret eden Bakan Kurum, ilk olarak Başpınar Mahallesi’nde Emlak Konut şantiyesinde inceleme yaptı.

İlk etabı tamamlanan bölgede yıl sonuna kadar 521 ev ve iş yeri teslim edilecek.

DEPREMZEDE AİLEYİ ZİYARET ETTİ

Bakan Kurum ardından TOKİ konutlarında oturan depremzede Güde ailesini ziyaret etti.

İkinci depremde evleri yıkılan, önce çadırda sonra konteynerde kalan sağlık memuru Hasan Güde ve ev hanımı Seher Güde geçen yıl yeni evlerine taşındıklarını anlattı.

"MALATYA MERKEZİYLE, İLÇESİYLE, KÖYÜYLE AYAĞA KALKACAK"

Aile ile sohbet eden Bakan Kurum, "Cumhurbaşkanımızın her birinize ayrı ayrı selamları var. Hayırlı olsun dilekleri var. Tüm vatandaşlarımız böyle huzurla, güvenle oturana kadar beraber çalışacağız. Hamdolsun her geçen gün Malatya’mız üstüne koya koya gidiyor. Bugün Bakırcılar Çarşısı'nı gezdik. Çarşılarımızı etap etap teslim edeceğiz. İnşallah yıl sonuna kadar oralar da bitecek. Malatya merkeziyle, ilçesiyle, köyüyle beraber ayağa kalkacak" dedi.

HALI SAHA SÖZÜ VERDİ

Bakan Kurum, ailenin çocukları 15 yaşındaki Aybüke ve 9 aylık Defne Nur ile yakından ilgilendi.

Bakan Kurum, ev ziyaretinden çıkarken kendisinden halı saha isteyen çocuklara söz verdi.