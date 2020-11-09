Murat Kurum: Depremzedelerin ihtiyaçları hızlı bir şekilde karşılandı

Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum, depremin ardından yaklaşık 3 bin 900 ihtiyaç talebinin karşılandığını açıkladı.

Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum, İzmir Afet ve Acil Durum Yönetim (AFAD) Koordinasyon Merkezi'nde düzenlenen koordinasyon toplantısının ardından açıklamalarda bulundu.

Hasar tespit çalışmalarında bugün itibarıyla 90 bin 813 binaya ve 484 bin bağımsız bölüme ulaşıldığını belirten Bakan Murat Kurum, bu kapsamda acil yıkılacak, ağır hasarlı ve yıkık bina sayısının 384'e, bağımsız bölüm sayısının ise 4 bin 489'a yükseldiğini söyledi.

"50 BİNADA TAHLİYE ÇALIŞMALARI SONA ERDİ"

50 binada tahliye çalışmalarının tamamlandığını bildiren Bakan Kurum, "Yıkım süreçlerini de Rıza Bey Apartmanı etrafındaki ağır hasarlı binalarımızın bulunduğu bölgede başlatmış olacağız." ifadelerini kullandı.

"İHTİYAÇLAR HIZLI BİR ŞEKİLDE KARŞILANIYOR"

Depremzedelerin ihtiyaçlarına da değinen Kurum, şunları söyledi:

Vatandaşlarımızın kira, taşınma, eşya yardımı ve barınma ihtiyaçlarına ilişkin talepleri alınmaktadır. Yaklaşık 3 bin 900 başvuru alınmış ve ihtiyaçlar hızlı bir şekilde karşılanmıştır.





"BİN AİLEYE 25 BİN LİRA EŞYA YARDIMI SAĞLANACAK"

Mobilya üreticilerimiz, eşyasını alamayan veya binası yıkılan bin aileye yaklaşık her bir ev için 25 bin lira değerinde eşya yardımı yapacak. Bu eşyalar, Valiliğimiz koordinasyonunda hızlı bir şekilde vatandaşlarımıza temin edilmiş olacak."

Öte yandan hastanede tedavisi süren depremzedelere ilişkin de konuşan Kurum, 23 vatandaşın tedavisinin devam ettiğini, diğer vatandaşların ise taburcu edildiğini açıkladı.