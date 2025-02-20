İHA

Kahramanmaraş depremleri sırasında evleri büyük hasar gören Polat ailesi, Hatay’ın Hassa ilçesindeki Aşağıkarafakılı Mahallesi’nde TOKİ tarafından inşa edilen yeni evlerine taşındı. 57 yaşındaki Fadıma Polat, 55 yaşındaki eşi Halil Polat ve bedensel engelli üç çocuğu, 16 yaşındaki Fatma, 20 yaşındaki Ahmet ve 26 yaşındaki Ayşe, zorlu günlerin ardından yeni hayatlarına başlamanın huzurunu yaşıyor. Önceden çadırda ve konteynerde Ramazan ayını geçiren aile, artık doğalgazlı modern evlerinde, daha güvenli ve rahat bir ortamda Ramazan’ı bekliyor.

"BİZE NE DURMAK VAR NE DE YORULMAK"

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, şu ifadelere yer verdi:

Fadıma ablamızın mutluluğunu görüp de heyecanlanmamak olur mu? Bu mutluluğu tüm yüzlerde görmek için bize ne durmak var ne de yorulmak.

"KIYAMETİN BİR ÖRNEĞİYDİ"

Deprem gecesini "Kıyametin bir örneğiydi, sabahlar olmadı, gün ışımadı" sözleriyle anlatan Fadıma Polat, yaşadıkları zorlukları şu şekilde dile getirdi:

Yeni evimizi ve anahtarlarımızı aldığımda, bir anda üzerimden büyük bir yük kalktı, gözyaşlarım akmaya başladı. O an oradaki kişilere, ‘Evinizi verdiniz, çok şükür ama ne zaman taşınacağız?’ diye sordum. ‘Hemen yarın temizle, yerleş,’ dediler. Daha önce soba ile ısındığımız evde, doğalgazlı bir evde hiç yaşamadık. Yerleştiğimizde o kadar geniş ve ferah bir ortam vardı ki, secdeye kapanıp şükrettim. Hiç umudumuz yoktu, ‘Bu evleri nasıl göreceğiz?’ diye düşünüyorduk. Ama ömrümüz olursa görürmüşüz. Devletimiz Allah razı olsun, bu evi bizlere gösterdi. O ev özlemiyle hayatın devam ettiğini fark ettik. Buraya geldiğimizde, cennete girmiş gibi hissettik.

"BU YIL BAMBAŞKA BİR RAMAZAN'I SABIRSIZLIKLA BEKLİYORUZ"

Fadıma Polat, bu yıl Ramazan’ı farklı bir heyecanla beklediklerini belirterek, şunları söyledi:

Son iki yıl bayramda dahi sevinç yaşamadık. Kızım diyor ki, ‘Anne, Ramazan’ı dört gözle bekliyorum.’ Çünkü bu yıl evimizde orucumuzu daha rahat tutacağız inşallah. Çadırda ve konteynerde sabah sahura kalktığımda çocuklarımı uyandırıp yemek hazırlamak zorunda kalıyordum. Engelli çocuklarım, sıcak yataklarından kalkmakta zorlanıyorlardı ama mecburen kalkıyorlardı. Bu sene artık onları rahatsız etmeyeceğim. Allah’a şükürler olsun. Yemeğimi hazırlayacağım, çocuklarımı çağırıp rahatça yatacaklar. Rabbim, bizlere sabırla dolu, huzurlu bir Ramazan nasip etsin.

"ÇEVRE BAKANI BİZİ YALNIZ BIRAKMADI"

Fadıma Polat, "Dışarıda yağmur yağıyor, ama biz devletin yaptığı sıcak yuvalarımızda huzur içinde oturuyoruz" diyerek Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum'a teşekkür etti.

Polat, şu ifadeleri kullandı:

Çevre Bakanı'ndan Allah razı olsun. Tuttuğu altın olsun. Ben onun annesi sayılırım. Bizi yalnız bırakmadı. Depremin olduğu günden bu yana devlet her zaman yanımızdaydı. Devletin gücüyle bu millet ayakta durdu. Bizlere cesaret verdi. Devletimizin desteğini hissettik, ‘Bizi bırakmıyorlar,’ dedik.

Hatay’ın Hassa ilçesindeki Aşağıkarafakılı Mahallesi’nde toplam 3 bin 878 konut inşa edildi ve bu konutlardan 2 bin 222’si hak sahiplerine teslim edildi.