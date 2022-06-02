Bakan Kurum, "Bizim derdimiz güzel bir gelecek bırakmak adına mücadele" dedi.

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, Cumhurbaşkanlığı Millet Kütüphanesi'nde düzenlenen İklim Değişikliği ve Sıfır Noktası Paneli'ne katıldı.

Bakan Kurum, burada yaptığı konuşmada, çevre ve doğanın korunmasının önemini vurguladı.

"Bizim derdimiz güzel bir gelecek"

"Hepimizin dertli olması gerekiyor." diyen Kurum, "Bizim derdimiz güzel bir gelecek, güzel bir doğa bırakmak adına mücadele. Bunu da hep birlikte yapmak zorundayız." ifadelerini kullandı.

Murat Kurum: Derdimiz, güzel bir doğa bırakmak ViDEO

Murat Kurum, konuşmasının devamında şunları söyledi:

"Yaptığımız her projeyi hep birlikte gezebiliriz"

"Son zamanlarda görüyoruz ki çevre ve doğa adına, çevreyi, doğayı, yeşili koruduğunu söyleyenlerin sözde bu işleri yaptığını görüyoruz.

Yaptığımız her projeyi hep birlikte gezebiliriz. Salda'da ne yapılmış, millet bahçelerinde ne yapılıyor, ekolojik koridorlar olarak neler kurulmuş, plastik poşetler niye ücretli hale getirildi? Korunan alanların miktarı bugün yüzde 17'ye çıkarma hedefiyle yüzde 14'lere kadar getirdik.





"Seferberlik ruhuyla hareket ediyoruz"



Ülke nüfusunun yüzde 17'sini korunan alan ilan edebilmek için çalışıyoruz. Denetimlerimizi 7 gün 24 saat yapmaya çalışıyoruz. Müsilaj çıkıyor, müsilajla mücadele kapsamında seferberlik ruhuyla hareket ediyoruz.

81 ilde 500 millet bahçesi açıyoruz. Projenin amacı şudur: doğayı, ekolojik yaşamı öğrenmek; orada gençlerin, çocukların aileleriyle birlikte bir araya gelmesidir. Doğa sevgisidir, ağaçtır, bitkidir. Ecdadımız da bize bunu öğretmiştir.

2053 net sıfır emisyon hedefi



Bu miktarları artırmak zorundayız. Sayın Cumhurbaşkanımızın ortaya koymuş olduğu '2053 net sıfır emisyon' hedefi var. Bu hedef çok kıymetli. Kaynakların sınırlı olduğunu düşündüğümüzde bu hedefi yakalayabilmek için göllerimizi, akarsularımızı temiz hale getirerek, bunları karbondioksitin yutulmasını sağlayacak alanların miktarını artırmak zorundayız.

Bunu da ekolojik koridorlar oluşturarak yapabiliriz. Bisiklet ve yürüyüş yollarını artırarak yapabiliriz. Fazla emisyon üretenleri cezalandıran, az emisyon üretenleri de ödüllendiren bir sistemi hayata geçirerek uygulayabiliriz.





"Yeni istihdam alanları oluşturacağız"



Tüm sektörlerimizde yenilenebilir enerjileri kullanarak bugün kendi kendine her alanda yeten bir ülke olarak bunları yapabiliriz. Bu sürece liderlik edeceğiz, sizlerle birlikte yöneteceğiz.

İnşallah 2053 yılında hem bu koymuş olduğumuz hedefi yakalayacağız hem de liderlik eder bu bilgi ve birikimi diğer dünya ülkelerine de veriyor olacağız. Yeni istihdam alanları oluşturacağız. Yeni teknolojiyi bu alanda geliştirmek çok kıymetli.

"Giydiğimiz kıyafet ortalama 100 bin litre suya tekabül ediyor"



Bir tişört üretiminde 20 bin litre su kullanılıyor. Giydiğimiz kıyafet ortalama 100 bin litre suya tekabül ediyor. Tişörtü daha az su kullanarak nasıl yapabilirizi de araştıracağız.

Diğer taraftan kıyafetleri giyerken de 20 bin litre su tüketiyor. Bu çerçevede bu kıyafetimi daha özenli giyeyim. Alışkanlıklarımızı gözden geçirmek zorundayız.

Kıyafetler üretilirken ne kadar su harcandığını da bilerek hareket etmek zorundayız. Bu noktada yeni teknoloji geliştireceğiz. Bu ihtiyaçlarımızı daha az tüketimle nasıl sağlayabiliriz diye bakacağız."