Murat Kurum: Devletimiz tüm imkanlarıyla çalışmalarını sürdürüyor

Meram ilçesinde gerçekleşen depremin ardından sosyal medya hesabından paylaşım yapan Murat Kurum, "Vatandaşlarımız müsterih olsunlar, devletimiz tüm imkanlarıyla çalışmalarını sürdürüyor" dedi.

Konya'nın Meram ilçesinde meydana gelen 5.1 şiddetili depremin ardından bölgede çalışmalar devam ederken, Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum sosyal medya hesabından açıklamada bulundu.

"HASAR TESPİT ÇALIŞMALARI DEVAM EDİYOR"

Bölgeye sevk edilen ekiplerin hasar çalışmalarına devam ettiğini belirten Bakan Kurum, "Konya'mızın Meram ilçesinde meydana gelen, merkez üssü Kızılören Mahallesi olan depremin ardından bölgeye sevk ettiğimiz ekiplerimizce hasar tespit çalışmalarımız aralıksız devam ediyor.

"DEVLETİMİZ TÜM İMKANLARIYLA SEFERBER OLMUŞ DURUMDA"

Hamdolsun can kaybımız yok. Vatandaşlarımız müsterih olsunlar. Hemşehrilerimizin ihtiyaçlarını gidermek üzere devletimiz tüm kurumları, tüm imkanlarıyla bölgede çalışmalarını sürdürüyor. Depremden etkilenen Konyalı kardeşlerimize tekrar geçmiş olsun dileklerimi iletiyorum" ifadelerini kullandı.