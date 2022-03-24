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- Murat Kurum: Direnç artırıcı adımları kararlılıkla atmamız gerekiyor
Murat Kurum: Direnç artırıcı adımları kararlılıkla atmamız gerekiyor
Bakan Kurum, "Türkiye İklim Şurası sonuçlarına göre tüm sektörlerde direnç artırıcı adımları kararlılıkla, zaman kaybetmeden atmamız gerekiyor. Bu durum bir tercih değil zaruret" ifadelerini kullandı.
- AA
- 24.03.2022 - 15:47
- Güncelleme : 24.03.2022 - 16:04
Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, Kocaeli'nin Kartepe ilçesinde bir otelde Kartepe Zirvesi kapsamında düzenlenen Dirençli Şehirler ve Şehrin Dönüşümü programında konuştu.
Bakan Kurum, açıklamalarında şu ifadelere yer verdi:
"(Türkiye İklim Şurası) sonuçlarına göre tüm sektörlerde direnç artırıcı adımları kararlılıkla, zaman kaybetmeden atmamız gerekiyor. Bu durum bir tercih değil zaruret."