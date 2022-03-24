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Murat Kurum: Direnç artırıcı adımları kararlılıkla atmamız gerekiyor

Murat Kurum: Direnç artırıcı adımları kararlılıkla atmamız gerekiyor

Bakan Kurum, "Türkiye İklim Şurası sonuçlarına göre tüm sektörlerde direnç artırıcı adımları kararlılıkla, zaman kaybetmeden atmamız gerekiyor. Bu durum bir tercih değil zaruret" ifadelerini kullandı.