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    Murat Kurum: Direnç artırıcı adımları kararlılıkla atmamız gerekiyor

    Bakan Kurum, "Türkiye İklim Şurası sonuçlarına göre tüm sektörlerde direnç artırıcı adımları kararlılıkla, zaman kaybetmeden atmamız gerekiyor. Bu durum bir tercih değil zaruret" ifadelerini kullandı.
    • AA
    • 24.03.2022 - 15:47
    • Güncelleme : 24.03.2022 - 16:04
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    Murat Kurum: Direnç artırıcı adımları kararlılıkla atmamız gerekiyor

    Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, Kocaeli'nin Kartepe ilçesinde bir otelde Kartepe Zirvesi kapsamında düzenlenen Dirençli Şehirler ve Şehrin Dönüşümü programında konuştu.

    Bakan Kurum, açıklamalarında şu ifadelere yer verdi:

    "(Türkiye İklim Şurası) sonuçlarına göre tüm sektörlerde direnç artırıcı adımları kararlılıkla, zaman kaybetmeden atmamız gerekiyor. Bu durum bir tercih değil zaruret."

    Murat Kurum: Direnç artırıcı adımları kararlılıkla atmamız gerekiyor #1

    Murat Kurum: Direnç artırıcı adımları kararlılıkla atmamız gerekiyor #2

    Murat Kurum: Direnç artırıcı adımları kararlılıkla atmamız gerekiyor #3

    Murat Kurum: Direnç artırıcı adımları kararlılıkla atmamız gerekiyor #4

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