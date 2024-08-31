Murat Kurum: Diyarbakır'da 10 bin konuta başladık, 6 binini bitirdik Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, Diyarbakır'ın Bağlar ilçesinde yapımı tamamlanan ve teslim edilen deprem konutlarına ilişkin bilgi verdi.

Haber Merkezi

6 Şubat 2023 yılında meydana gelen depremlerin ardından devlet, vatandaşların yaralarını sarmaya devam ediyor.

Kahramanmaraş merkezli 11 ilin etkilediği deprem sonrası, güvenli konutlar tek tek yükseliyor.

Konutların tamamlanmasının ardından da depremzede vatandaşlar, sıcak yuvalarına kavuşuyor.

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum da, bu kez Diyarbakır'da yapımı tamamlanan konutlara ilişkin bir video paylaştı.

"VATANDAŞLARIMIZ SAĞLAM BİNALARDA GÜVENLE OTURUYOR"

Bakan Kurum açıklamasında şu ifadeleri kullandı:

Diyarbakır’ımızda asrın felaketinin ardından 10 bin konutun yapımına başladık, 6 binini tamamladık. Vatandaşlarımız sağlam binalarda güven içinde oturuyorlar.

"DAHA İYİSİNE ULAŞANA KADAR DURMAYACAĞIZ"