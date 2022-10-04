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    Murat Kurum, Dünya Habitat Günü kapsamında Balıkesir'e gitti

    Valilik ve esnaf ziyareti ardından basın açıklamasında bulunan Bakan Kurum, Balıkesir'e son 20 yılda 24 milyarlık yatırım yapıldığını vurguladı.
    • Haber Merkezi
    • 04.10.2022 - 10:57
    • Güncelleme : 04.10.2022 - 11:05
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    Murat Kurum, Dünya Habitat Günü kapsamında Balıkesir'e gitti

    Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, 3 Ekim Dünya Habitat Günü kapsamında Balıkesir'e gitti.

    Burada Balıkesir Valisi Hasan Şıldak'ı makamında ziyaret ederek Valilik Şeref Defteri'ni imzalayan Murat Kurum, esnaf ziyaretlerinde de bulundu.

    Bakan Kurum, Balıkesir Büyükşehir Belediyesi’nde düzenlenen toplantıda, ilçe belediye başkanlarıyla bir araya gelerek kentin ihtiyaçlarını istişare etti.

    "İnsanlık için dünyaya mesajlar verdik"

    Ziyaretlerinin ardından Osmanlı Tarihi’nin en güzel eserlerinden biri olan Zağanos Paşa Camii Meydanı’nda açıklamalarda bulunan Bakan Kurum, "Birleşmiş Milletler'den dünyanın 110 ülkesinden misafirlerlerimizle birlikte 3 gündür Balıkesir'de insanlık için dünyaya mesajlar verdik." ifadelerini kullandı.

    20 yılda 24 milyar yatırım

    Konuşmasının devamında, son 20 yıl içerisinde Balıkesir'e yaklaşık 24 milyarlık yatırım yapıldığını vurgulayan Murat Kurum, şu ifadelerle devam etti;

    Murat Kurum, Dünya Habitat Günü kapsamında Balıkesir e gitti #1

    Yatırımlar devam ediyor

    "Şehircilikten çevreye, eğitimden sağlığa, sanayiden ulaşıma ve bu manâda şehrin her yerine hizmetlerimizi bir bir götürdük. Bu yatırımların 4 milyar 500 milyon liralık kısmı halen devam ediyor…

    "Bu işler nasıl yapılacak diye soranlar, Balıkesir'e gelin"

    Muhalefet cephesinden bu işler nasıl yapılacak diye soranlara: Balıkesir’e gelin; 20 yıldır bu sosyal konutlar nasıl yapılmış, vatandaşına nasıl teslim edilmiş görürsünüz… Balıkesir’e biz ne söz verdiysek o sözlerin hepsini tuttuk. Milletimiz müsterih olsun.

    Murat Kurum, Dünya Habitat Günü kapsamında Balıkesir e gitti #2

    "25 Ekim'de Ankara'da 5 bin konutun temellerini atacağız"

    Ve bu kapsamda biz 25 Ekim'de Ankara’mızda 17 ilde 5 bin konutun temellerini atacağız… Önümüzdeki seçimle ilgili bir kaygımız yok. Muhalefetin bu noktada ne dediği hiç mi hiç önemli değil. Biz işimize bakıyoruz. Milletimize hizmet götürüyoruz, eser yapıyoruz. Eser siyaseti yapıyoruz ve bu anlayıştan da hiçbir zaman uzaklaşmayacağız.”

    Murat Kurum, Dünya Habitat Günü kapsamında Balıkesir e gitti #3

    Murat Kurum, Dünya Habitat Günü kapsamında Balıkesir e gitti #4

    Murat Kurum, Dünya Habitat Günü kapsamında Balıkesir e gitti #5

    Murat Kurum, Dünya Habitat Günü kapsamında Balıkesir e gitti #6

    Murat Kurum, Dünya Habitat Günü kapsamında Balıkesir e gitti #7


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