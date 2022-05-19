Murat Kurum duyurdu: 81 ilde sosyal konut projesi hayata geçecek

Son dönemde evlerde yaşanan fiyat ve kira artışlarına değinen Murat Kurum, vatandaşların uygun şartlarda konut alabilmeleri için yeni bir proje üzerinde çalıştıklarını açıkladı.

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, Habertürk televizyonunda Mehmet Akif Ersoy'un sunduğu canlı yayına katılarak, gündeme ilişkin soruları yanıtladı.

Son dönemde konutlarda yaşanan satış ve kira artışlarına değinen Kurum, yaşanan sürecin takip edildiğini söyledi.

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Kurum, vatandaşların uygun konut alabilmeleri için yeni bir proje üzerinde çalıştıklarını açıkladı.

Bakan Murat Kurum, vatandaşların uygun şartlarda konut alabilmesi için belediyeler, Adalet ve Hazine Bakanlığı ile proje geliştirildiğini, maliyetleri düşürecek, sektöre ve vatandaşlara daha uygun şartlarda konut yapılmasına imkan sağlayacak bu projenin, yakın zamanda Cumhurbaşkanı Erdoğan tarafından açıklanacağını da söyledi.

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Kentsel dönüşümle alakalı projeleri yarım kalmış firmalara da değindi

Açıklamalarına devam eden Murat Kurum, kentsel dönüşümle alakalı projeleri yarım kalmış firmalara da destek paketini açıkladıklarını anlattı.

Kurum, "Bu noktada kira üzerine de Adalet Bakanlığımız, Hazine ve Maliye Bakanlığımızla çalışıyoruz. Buraya gelmeden önce Hazine Maliye Bakanlığımızla, Genel Merkezde Genel Başkan Yardımcımızla, ilgili bakanlıklarımızla birlikte vatandaşlarımızın daha uygun şartlarda konut alabilmesine imkan sağlamak amacıyla belediyelerimizle birlikte bir proje daha gerçekleştireceğiz. İnşallah bunu yakın zamanda Sayın Cumhurbaşkanımız milletimizle paylaşacaktır." şeklinde konuştu.

"Vatandaşlarımızın konut alabilmelerine imkan sağkamak amacıyla 81 ilde yapacağız"

Konut fiyatlarındaki artışın koronavirüs salgınıyla başlayan tüm dünyadaki tedarik zincirlerindeki bozulmaları gösteren Kurum, sözlerini şu şekilde sürdürdü:

"Maliyetleri düşürecek, hem sektörümüze hem vatandaşımıza daha uygun şartlarda konut yapılmasına imkan sağlayacak, hem de vatandaşımızın erişimi kolaylaştıracak projeyi yakın zamanda açıklayacağız. Bunun dışında TOKİ ile 1 milyon 137 bin konut ürettik. Bunları 15-20 yıl vadeyle şehit aileleri, alt gelir, emekli vatandaşlarımıza verdik. Bu projeye de devam edeceğiz. İnşallah ağustos ayında Sayın Cumhurbaşkanımız bunu milletimizle paylaşacak. Yine büyük bir projeyi vatandaşlarımızın konut alabilmelerine imkan sağlamak amacıyla 81 ilimizde yapacağız."