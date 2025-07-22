Murat Kurum duyurdu: Balıkesir'de yapımı tamamlanan afet konutları hak sahiplerine teslim edildi

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, 2025 yılı Temmuz ayı içerisinde Balıkesir'de afet konutlarının teslim törenine katıldığını ve projenin detaylarını paylaştı.

2023 yılında yaşanan 6 Şubat depremlerinin ardından başlatılan yeniden inşa çalışmaları kapsamında, Balıkesir'de 2 bin 360 konut planlandı.

Bu konutlardan bin 854'ü afetzedelere teslim edilirken, 506'sının inşaatı devam ediyor.

"VATANDAŞLARIMIZ GÜZEL GÜNLERDE OTURSUNLAR"

Bakan Kurum, sosyal medya platformu X hesabı üzerinden yaptığı açıklamada, "Bir yandan 11 ilimizde afet konutlarımızı bitiriyor, bir yandan dar gelirli vatandaşlarımıza sosyal konut üretmeye devam ediyoruz. Balıkesir'de ailelerimize sağlıklı, güvenli TOKİ evlerinin anahtarlarını teslim ettik. Güzel günlerde otursunlar." dedi.

"ARADIĞIMIZ YER BURASIYMIŞ"

Paylaşımda, hak sahiplerinin konutlar hakkındaki düşüncelerinin de yer aldığı bir video yer aldı.

Hak sahiplerinden Şenol Çimen, şu sözlerle hislerini ifade etti:

Eşimle buraya taşındık, geldik. 'Biz nereye geldik' dedik eşimle. Çok sessiz sakin, aradığımız yer burasıymış bizim.



Aşağıda bir komşumuz var, klima taktıracak. Klimacı geldi, 'Ben bu duvarı kıramam' dedi. Kıramadı adam.

"BU KADARINI BEKLEMİYORDUK"

Anahtarı teslim edilen bir diğer hak sahibi Sibel Aktaş ise "Biz sadece bir evimiz olsun dedik ama bu kadarını beklemiyorduk. Her şeyi düşünmüşler burada." ifadelerini kullandı.

Bir başka hak sahibi Derya Çimen, "Burası gerçekten ayrı bir şehir olmuş. Evin düzeni, projesi olsun." dedi.

Konut bölgesinin havasının çok temiz olduğunu söyleyen Leyla Çimen ise, "Benim eşime çok iyi geldi, eşim kronik bronşit. Burada hiç tıkanmadı, çok rahat. Manzarası çok güzel, sağlam." şeklinde konuştu.

PROJELER MODERN MİMARİYLE TASARLANIYOR

Proje, Toplu Konut İdaresi Başkanlığı (TOKİ) tarafından yürütülüyor ve afetzedelerin güvenli bir yaşam alanı elde etmesi amacıyla tasarlanıyor.

Konutlar, modern mimariyle inşa edilerek, bölgenin sosyal ve fiziksel altyapısını güçlendirmeyi amaçlıyor.

Ayrıca, projenin bir parçası olarak çevre düzenlemeleri ve sosyal tesislerin de tamamlanması planlanıyor.

BÖLGENİN EKONOMİK VE SOSYAL HAYATININ CANLANDIRILMASI AMAÇLANIYOR

Kurum, afet konutlarının tesliminin yanı sıra, Türkiye'nin afet sonrası yeniden inşa süreçlerinde 11 ilde devam eden çalışmaların da hız kesmeden sürdüğünü vurguladı.

Bu çalışmalar, hem afetzedelerin hayatlarını yeniden inşa etmesine hem de bölgenin ekonomik ve sosyal hayatını canlandırmaya katkı sağlamayı hedefliyor.

AFETZEDELERİN YENİ BİR BAŞLANGIÇ YAPMASINA OLANAK SAĞLIYOR

Balıkesir'deki afet konutları, 2023 depreminin yaralarını sarma çabalarının bir parçası olarak, afetzedelerin yeni bir başlangıç yapmasına şans tanıyor.

Projenin tamamlanmasıyla birlikte, bölgenin afetlere karşı direncinin artırılması ve uzun vadeli bir yaşam kalitesinin sağlanması bekleniyor.