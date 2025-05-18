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Haber Merkezi

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı, doğaya ve yaşama duyarlı şehircilik anlayışıyla çalışmalarını sürdürüyor.

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum'un vizyonuyla birçok çalışmaya imza atan bakanlık, doğayla uyumlu yaşam alanları oluşturuyor.

Bu hedef doğrultusunda Kurum’un öncülüğünde yükselen millet bahçeleri, sadece betonlaşmaya karşı bir alternatif değil, aynı zamanda şehir hayatına nefes, insanlara huzur vadediyor.

İMRAHOR MİLLET BAHÇESİ AÇILDI

Ankara da bu vizyonun en yeni örneğiyle buluştu.

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı’na bağlı TOKİ tarafından yapımı tamamlanan Ankara İmrahor Vadisi Millet Bahçesi, vatandaşların hizmetine girdi.

ANKARA'YA YENİ NEFES ALANI

188 bin 203 metrekarelik proje alanına sahip millet bahçesinde 57 bin 863 metrekarelik yeşil alan, 22 bin 615 metrekarelik yaya yolu, 135 araçlık otopark gibi imkanlar bulunuyor. 3 farklı köprü, bisiklet yolları, çocuk parkları, seyir terasları, kafeteryalar, mescit, millet kıraathanesi, büfeler, elektronik oyun alanları ve fitness sahaları ziyaretçilerin kullanımına sunuldu.

"PİKNİK SEPETİNİ KAPAN GELSİN"

Millet bahçesinin görüntülerini sosyal medya hesabından paylaşan Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, “Çocuklar oynasın, büyükler çayını yudumlasın, piknik sepetini kapan gelsin. İmrahor Millet Bahçesi Başkentlileri bekliyor” ifadelerini kullandı.