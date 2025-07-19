Murat Kurum duyurdu: Malatya'da 300 bininci deprem konutu teslim edilecek

6 Şubat 2023'te, Kahramanmaraş merkezli yaşanan depremler, büyük yıkım ve çok sayıda can kaybına sebep olmuştu.

O tarihten bu yana Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan başta olmak üzere, tüm yurtta seferberlik ilan edildi.

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum da bölgeden ayrılmayarak, vatandaşın acısına ortak olurken bir yandan da bölgeyi yeniden ayağa kaldıracak projeleri yerinde denetliyor..

Bakan Kurum, son olarak Malatya'da devam eden çalışmaları yerinde inceledi.

300 BİNİNCİ KONUTUN TESLİM TÖRENİ MALATYA'DA

Burada yaptığı konuşmasında Malatyalılara bir müjde de veren Bakan Kurum, önümüzdeki ay 300 bininci konutun teslim töreninin Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın katılımıyla Malatya’da düzenleneceğini açıkladı.

DEPREM KONUTLARININ GERİ ÖDEME PLANI: YÜZDE 50'E VARAN İNDİRİMLE 2 YIL GERİ ÖDEMESİZ, 18 YIL FAİZSİZ

Bakan Kurum, deprem konutlarının geri ödemelerinin diğer afetlerde olduğu gibi yüzde 50’e varan oranda indirim yapılıp, 2 yıl geri ödemesiz ve 18 yıl faizsiz şekilde düzenleneceğini belirtti.

CHP LİDERİ ÖZEL'E SERT TEPKİ

CHP Genel Başkanı Özgür Özel’in deprem bölgesiyle ilgili açıklamalarına da tepki gösteren Bakan Kurum, şu ifadeleri kullandı:

Cumhuriyet Halk Partisi önce aynaya bakmalıdır. Ellerinde bir sürü belediye var. Yüzlerce konut yapacağız hatta hatta bedava vereceğiz dediler. Niye yapmadınız?



Emin olun sadece baklava kutularından çıkan parayla bile onlarca konut yaparlar.



Siz gidin ilk önce söz verip, paralarını alıp İzmir'de kooperatif kurup konut yapacağız diye kandırdığınız vatandaşımıza o konutların hesabını verin.

"ÇATLASAN DA PATLASAN DA BURADA BU KONUTLARI YİNE YAPACAĞIZ"