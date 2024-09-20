Murat Kurum açıkladı: TOKİ'den yüzde 25 indirim kampanyası Sosyal medya hesabından paylaşım yapan Murat Kurum, "TOKİ güvencesiyle ev ve iş yeri sahibi olan vatandaşlarımızın yoğun talepleri üzerine ödemeleri devam eden konut ve iş yerleri için yüzde 25 oranında indirim imkanı sağlayacağız" dedi.

Haber Merkezi

Ev sahibi olmak isteyen vatandaşlara sağlanan kolaylıklara her gün bir yenisi daha ekleniyor.

Bu kapsamda da Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, TOKİ'nin yeni kampanyasını X hesabından açıkladı.

X hesabından paylaşım yapan Murat Kurum, ödemleri devam eden iş yeri ve konutlar için yüzde 25 indirim imkanı sağlanacağını duyurdu.

"VATANDAŞLARIMIZIN YOĞUN TALEPLERİ ÜZERİNE, YÜZDE 25 ORANINDA İNDİRİM"

Bakan Kurum, yaptığı açıklamada şu detaylara yer verdi:

TOKİ güvencesiyle ev ve iş yeri sahibi olan vatandaşlarımızın yoğun talepleri üzerine ödemeleri devam eden konut ve iş yerleri için yüzde 25 oranında indirim imkanı sağlayacağız.

BORCUN YÜZDE 25'İNİ KAPATMAK İSTEYEN DE İNDİRİM ALABİLECEK

Ayrıca borcunun en az yüzde 25’ini kapatmak isteyen de yine aynı oranda indirim alabilecek.

KAMPANYA'DAN KİMLER FAYDALANACAK?

- TOKİ'den 2023 yılı Haziran ayı sonuna kadar satılmış konut sahipleri,

- Geri ödeme taksitleri en geç 2023 yılı Haziran sonu itibariyle başlamış olanlar,

- Kalan taksit sayısı 12 aydan fazla olanlar.

Başvurular 23 Eylül - 18 Ekim 2024 tarihleri arasında alınmaya başlanacak.