Uygun fiyatlı konut alımına ilişkin yeni bir proje üzerinde çalışıldığını söyleyen Murat Kurum, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın konuyla ilgili müjdeyi ağustos ayında vereceğini açıkladı.

Çevre Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, Atatürk Havalimanı'nda CNN Türk ekranlarında yayınlanan Hakan Çelik ile Hafta Sonu'na konuk oldu.

Gündeme dair soruları yanıtlayan Bakan Kurum, dikkat çeken açıklamalarda bulundu.

Konutlardaki fahiş fiyat artışı ile ilgili de konuşan Bakan Kurum, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın ağustos ayında konuyla ilgili yeni bir müjde açıklayacağını duyurdu.

Cumhurbaşkanı Erdoğan ağustosta açıklayacak: Yeni konut projesi yolda

Kurum, "Konut ihtiyacı olan vatandaşlarımız için yeni bir paket açıklandı. Bu çalışmayı biz yine sürdürüyoruz. Vatandaşlarımızın konut alabilmelerine imkan sağlayacak çalışmaları birlikte yürütüyoruz. Girdide, hammaddede, geliştiricilere destek olabilecek çalışmaları yapıyoruz. Son 20 yılda Sayın Cumhurbaşkanımız vatandaşlarımız ev sahibi olsun diye bir çalışma başlattılar. 2002 yılından bugüne 1 milyon 137 bin konut üretmişiz ve üretmeye de devam ediyoruz. İnşallah ağustos ayında da sanayi tesisleri kuracağız. Orta ölçekli işletmeci kardeşlerimiz illerde gelen talebe göre belirlediğimiz alanlarda sanayi sitesi kuracağız. Kura yöntemiyle çok az peşinatlarla 15-20 yıllık vadelerle olacak. İlk kez bu programda söylüyorum, ağustos ayında Sayın Cumhurbaşkanımız bu projeyi vatandaşlarımıza sunacaklar." dedi.

Son zamanlarda Türkiye gündeminin en çok konuşulan konularından biri olan Atatürk Havalimanı'nda yapılan özel yayında Kurum, millet bahçesi yapılacak alanla ilgili de konuştu.

Murat Kurum duyurdu: Uygun fiyatlı yeni bir konut projesi üzerinde çalışıyoruz

Atatürk Havalimanı'yla ilgili de konuştu

Atatürk Havalimanı'na yapılacaklar ilgili Bakan Kurum, "Atatürk Havalimanı'nda 2 pist var biri kuzey, güney yönündeki diğeri de doğu-batı yönündeki pist. Kuzey-güney yönündeki piste biz bir millet bahçesi yapıyoruz. 1 pist kalacak, afet dönemlerinde hizmet verecek. Atatürk Havalimanı kapanmıyor, hizmet vermeye devam edecek. Terminallerin hepsi kalacak. Terminal binası olarak kalmayacak, bu çerçevede mimarlarımızla bu binaları restore ederek içindeki düzenlemeleri yaparak fuar alanına çevireceğiz, müzeler yapacağız. Robotik alanlar oluşturacağız. Burada kullanabilecek ne varsa bu projeyi projelendirdik. Hangarlar da kalacak. Burada kullanabilecek her türlü değer kullanılarak, konut imarına açılmadan, gökdelenler olmayacak." şeklinde konuştu.

"TÜFE ortalamasının üzerinde zam yapamazsınız"

Murat Kurum son olarak artan kira fiyatlarına da değindi.

"Kiracınıza açıklanan yıllık TÜFE ortalamasının üzerinde zam yapamazsınız." diyen Kurum, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Türkiye'de alt gelir grubuna da, orta gelir grubuna da hitap eden konutlarımız var. Bugün evinizin kira değeri, rayiç değerinin 20 yıllık değeri olabilir maksimum. Kanun bunu tarif ediyor. Kiracınıza açıklanan yıllık TÜFE ortalamasının üzerinde zam yapamazsınız. Bir de güncelleme konusuna gelirsek, her yıl TÜFE ortalamasının dışında bir güncelleme yapamazsınız. 5 yılda bir de sizin kira bedeliniz düşük kaldıysa ev sahibi vatandaş bu sözleşmesini yenileyebilir. Bu duruma uymayan kira sözleşmeleri aslında kanuna uymayan, bazı fırsatçılar var. Bu kanuna uymuyor, net. Kiracılarımız bu durumu mahkemelere taşıyabilirler.





"Ev sahibi ve kiracıyı huzursuz etmeyecek TÜFE rakamlarının altında bir düzenlemeyi çalışıyoruz"

Böyle bir durum söz konusuysa bize de bildirsinler. Bizler bunun takibini yapıyoruz. Her türlü hukuki süreci başlatırız. Kanun ortada. Biz istiyoruz ki vatandaşımız bu noktada, destek olalım, çözüm bulmak adına 4 bakanlık bir çalışma yürütüyoruz. Aslında işin özeti ev sahibini de huzursuz etmeyecek, kiracımızı da mutlu edecek TÜFE rakamlarının altında bir düzenlemeyi çalışıyoruz. 10-15 gün içinde de Sayın Cumhurbaşkanımız açıklayacaktır. Bu çalışmayı yapıp vatandaşımıza destek olmaya devam edeceğiz."