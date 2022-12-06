Petrol
83.39
0.86%
Euro
19.5799
0.16%
Dolar
18.6386
0.00%
Altın
1.061
0.30%
Borsa
4957
0.00%
Bitcoin
321.792
-1.54%
BTXN Coin
5.32
-2.02%
Bitexen
11ºC
İstanbul
Çok bulutlu 11 C
    Murat Kurum: Düzce'de yıkılacak ağır hasarlı 791 yapı var

    Murat Kurum: Düzce'de yıkılacak ağır hasarlı 791 yapı var

    Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Kurum, Düzce'de deprem bölgesinde, "66 bin 172 bina, 166 bin 375 bağımsız birimi inceledik. Yıkılacak, ağır hasarlı 791 yapı var" ifadelerini kullandı.
    • 06.12.2022 - 10:01
    • Güncelleme : 06.12.2022 - 10:33
    Telegram ile paylaş Google News'de takip et

    Düzcelilerin 23 Kasım gecesi yaşanan depremin ardından yaraları sarılıyor.

    Bölgede 5.9 şiddetindeki deprem çevre illerden de hissedilmiş, büyük korkuya neden olmuştu.

    Konteyner kurulumu yapılıyor

    Olayın ardından vatandaşlar sokaklara akın etti. Bunun üzerine devletin tüm imkanları seferber edilerek depremzedeler için çadır kuruldu.

    Öte yandan kentte konteyner kurulumu da başladı.

    Murat Kurum: Düzce de yıkılacak ağır hasarlı 791 yapı var #1

    Hasar tespit çalışmaları tamamlandı

    Bölgede hayat normale dönerken hasar tespit çalışmaları hızlandırılmış ve acil yıkım gerektiren binaların yıkımına da başlanmıştı.

    Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, afetin yaşandığı ilk günden itibaren olay yerindeki incelemeleri yakından takip etti.

    Depremin 13'üncü gününde sosyal medya hesabından son durumu aktaran Bakan Kurum, hasar tespit çalışmalarının tamamlandığını duyurdu.

    Murat Kurum: Düzce de yıkılacak ağır hasarlı 791 yapı var #2

    "Ağır hasarlı 791 yapı var"

    Açıklamada şu ifadelere yer verildi:

    "Düzce’de hasar tespit çalışmalarımızı tamamladık. 66 bin 172 bina, 166 bin 375 bağımsız birimi inceledik. Yıkılacak, ağır hasarlı 791 yapı var. 210 binanın yıkımını tamamladık, yenileri için ihale sürecini başlattık. Vatandaşlarımıza sağlıklı konutlarımızı hızla yapacağız!"

    Murat Kurum: Düzce de yıkılacak ağır hasarlı 791 yapı var #3

    Murat Kurum: Düzce de yıkılacak ağır hasarlı 791 yapı var #4

    Murat Kurum: Düzce de yıkılacak ağır hasarlı 791 yapı var #5

    Murat Kurum: Düzce de yıkılacak ağır hasarlı 791 yapı var #6

    Murat Kurum: Düzce de yıkılacak ağır hasarlı 791 yapı var #7

    Murat Kurum: Düzce de yıkılacak ağır hasarlı 791 yapı var #8

    Murat Kurum: Düzce de yıkılacak ağır hasarlı 791 yapı var #9

    Murat Kurum: Düzce de yıkılacak ağır hasarlı 791 yapı var #10

    Murat Kurum: Düzce de yıkılacak ağır hasarlı 791 yapı var #11

    Murat Kurum: Düzce de yıkılacak ağır hasarlı 791 yapı var #12


    Kripto camiası Aslı'nın bulduğu sistemi konuşuyor!
    Advertorial

    Kripto camiası Aslı'nın bulduğu sistemi konuşuyor!

    Futbolun efsane ismi Pele'den üzen haber! Sağlık durumu nasıl? Hastalığı ne?
    Futbol

    Futbolun efsane ismi Pele'den üzen haber! Sağlık durumu nasıl? Hastalığı ne?

    Mamak, Haymana, Polatlı... Ankara kesinti!
    Yaşam

    Mamak, Haymana, Polatlı... Ankara kesinti!

    Görüş Bildir