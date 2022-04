Murat Kurum: Eğitime yatırım yapmaya mecburuz

Konya'da bir okul açılışına katılan Bakan Murat Kurum, eğitim ile ilgili önemli açıklamalar yaptı.

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, dün akşam saatlerinde memleketi Konya Karapınar'a gitti.

Bakan Murat Kurum, burada İller Bankası Cumhuriyet İlkokulu'nun açılışını gerçekleştirdi.

Baba ocağında ilim yuvasını açmaktan dolayı mutlu olduğunu ifade eden Bakan Kurum, ''Baba ocağımda, doğduğum topraklarda, memleketimde böylesine anlamlı, böylesine coşkulu, heyecanlı bir açılışı sizlerle, hep birlikte gerçekleştirmek benim için ayrı bir anlam taşıyor.'' dedi.

"Eğitim yatırımlarına mecburuz"

Eğitimin önemine değinen Bakan Kurum, şunları söyledi:

"Bugün de Cenab-ı Allah bizlere, Karapınar’ımızda bilgiye ve eğitime yatırım yapmayı nasip etti. Tabii eğitime yatırım yapmaya mecburuz. Çünkü küresel bilgi çağındayız. Hep söylenir; 'Bilgi hayattır. Başarı, bilgiyle beraberdir!' Çünkü bilmek, yavrularımızın anlaması, anlamlandırması, yönetme kabiliyetti kazanması ve nihai başarı demektir. Bizler eğitimi, sıralarda başlayıp sıralarda biten, beton duvarlar arasına sıkışmış bir şey olarak değil; aksine beşikten mezara kadar giden bir ilim yolculuğu olarak gören bir medeniyetin mensuplarıyız. Bilmek, bizim için iman etmenin ilk şartıdır, ilk kaidesidir, ilk kuralıdır. Bu bakımdan eğitimin geleneğimizde çok müstesna bir yeri vardır. Ecdadımız eğitime ve kültüre büyük önem vermiş; alimlere, ilim insanlarına her zaman hürmette bulunmuş, el üstünde tutmuştur.''





"Türkiye genç nüfusu ve coğrafyasıyla muhteşem bir potansiyele sahip"

Türkiye'nin genç nüfusu ve coğrafyasıyla önemli bir potansiyele sahip olduğunu ifade eden Bakan Kurum, ''Bu ülke, bu cennet vatan, coğrafi konumu, tarihi mirası ve genç nüfusu ile muhteşem bir potansiyele sahiptir. Ülkesi ve milleti için faydalı, özgür düşünceli, evrensel kültür içinde milli değerlerini benimsemiş, çağın gerektirdiği donanıma sahip nesillerin yetiştirilmesi; güçlü Türkiye’nin teminatıdır. 2000’li yılların başından, biz son 20 yılda bu manada eğitimden, kültüre, sanattan, sanayiye, spordan, çevre ve şehirciliğe kadar tüm alanlarda hizmet veriyoruz. İnşallah bu hizmetleri de vermeye devam edeceğiz. Amacımız hedefimiz şehirlerimizi, ülkemizi büyütmek, geliştirmek.'' diye konuştu.

Bakan Kurum ve beraberindekiler açılışın ardından okulda incelemede bulundu.

"Bu ülkenin istiklaline kimse kastedemez"

DHA'nın haberine göre daha sonra bir iftar programına katılan Bakan Kurum, ülkeye kazandırdıkları projelere değindi.

Vizyon hedefler belirlerken, ülkeyi eski karanlık günlere döndürmek isteyenlerle mücadele ettiklerini belirten Bakan Kurum, şöyle devam etti:

"Bizim, bu ülkenin yarınları için, istikbali için yaptığımız yatırımları ‘Ya durdurursunuz ya da biz göreve gelince mani oluruz’ deyip; milleti ve yatırımcıları tehdit edenlere hep ne diyoruz? bu ülke için, bu millet için 20 yıldır haykırdığımız gibi; ya aydınlık bir istikbal ya da eski karanlık günler diyoruz. 'Ya millet ya zillet diyoruz. Ya istiklal ya izmihlal diyoruz. Hangi odaklardan sufle aldıkları belli olmayanlar, büyükelçilikler önünde hizaya girenler, gezi kalkışmasında bu milletin üzerine yürüyen baronlar ve onları müdafaa eden şovmenler duysunlar. Bu ülkenin istiklaline kimse kast edemez. Bu gençlerin istikbaline kimse yan gözle bakamaz. Bu milletin izzetine kimse halel getiremez. Bu milletin seçtiği liderine, kimse parmak sallayamaz, tehdit edemez. Biz bu hadsizliklere, küstahlıklara bugüne kadar müsaade etmedik, bundan sonra da asla ve asla etmeyeceğiz. Türkiye buna müsaade etmez. Konya buna müsaade etmez. Karapınar buna müsaade etmez."





"2023 seçimlerinde büyük bir zafer kazanacağız"

2023 seçimlerinde büyük zafer kazanacaklarını söyleyen Kurum, "Allah’ın yardımı, milletimizin desteği, Cumhurbaşkanımızın liderliğinde; on yıllarca küçük görülen, hor görülen Anadolu evlatları bu topraklarda destanlar yazdılar. Bunu hazmedemiyorlar. Artık Ankara, İstanbul’a, İzmir’e ne kadar yakınsa Iğdır’a da Kars’a da, Hakkari’ye de, Karapınar’a da o kadar yakın, bunu hazmedemiyorlar. Eskiden sadece kendileri birinci sınıf vatandaştı, biz ise sadece halktık. AK Parti'yle bu ülkede yaşayan her vatandaş birinci sınıf vatandaş oldu; bunu içlerine bir türlü sindiremiyorlar. Bütün vatandaşlarımız Türkiye’ye ait olmanın onurunu, şerefini hissetmeye başladı, bunu hazmedemiyorlar. Biz, Türkiye’nin her şehrine yüzümüzün akıyla gidiyoruz. Çünkü her yere eser götürmüşüz, her yere hizmet götürmüşüz. İçlerinden diyorlar ki, ‘yahu bu bozkırın çocukları, yüzlerinde güneş yanığı olan bu kara kuru çocuklar ne zaman büyüdü, öğrendi de bu eserleri yapar hale geldiler’ Buna inanamıyorlar, hazmedemiyorlar, sindiremiyorlar. Ama mecburlar, sindirecekler. Çünkü Allah’ın izniyle biz bundan sonra da durmayacağız. Yeni başarı hikayeleri yazmaya, güçlü ve büyük Türkiye’yi inşa etmeye devam edeceğiz. Göreceksiniz, 2023 seçimlerinde de büyük bir zafer kazanacağız. Sayın Cumhurbaşkanımızı bir kez daha rekor oyla seçerek, bunlara gereken cevabı hep birlikte vereceğiz." diye konuştu.