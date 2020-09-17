Murat Kurum: Elazığ depremi sonrası ilk konutlar yapıldı

Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum, "Elazığ depremi sonrası ilk konutlarımızı Sürsürü'de bitirdik, teslimlerini gerçekleştireceğiz." dedi.

Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum, "Elazığ depremi sonrası ilk konutlarımızı Sürsürü'de bitirdik, teslimlerini gerçekleştireceğiz." dedi.

Kurum, "Bu yıl sonuna kadar 8 bini Elazığ'da, 2 bini Malatya'da olmak üzere 10 bin konutumuzu bitirip vatandaşlarımıza teslim edeceğiz." diye konuştu.

Giresun'daki sel felaketine ilişkin Kurum, "Yapılması gereken projeleri planlıyoruz, hızlı şekilde altyapıya ilişkin süreçleri yönetiyoruz. Yeni Dereli'nin inşasını en kısa zamanda yapıp önümüzdeki yılın 6. ayına kadar teslim edeceğiz. Toplamda Dereli'de, Giresun'da, Doğankent'te maliyeti 2 milyar lirayı bulacak yatırımlar ilgili bakanlıklarımızca yapılmakta." şeklinde konuştu.

AYRINTILAR GELİYOR...