Bakan Murat Kurum, Cumhuriyet tarihinin en büyük sosyal konut projesinin başlatılacağını ve konunun detaylarını 13 Eylül Salı günü, Cumhurbaşkanı Erdoğan tarafından açıklanacağını duyurdu.

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, TOKİ müjdesinin sinyalini verdi.

Bakan Kurum, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın, dar gelirli aileleri için başlatılacak sosyal konut projesinin detayları hakkında duyuru yaptı.

13 Eylül'de Cumhurbaşkanı Erdoğan açıklayacak

Kurum, sosyal medyadan yayınlana videoda detayların Cumhurbaşkanı Erdoğan tarafından 13 Eylül saat 14.00'da açıklanacağını duyurdu.

Bakan Kurum, video mesajda şu ifadeleri kullandı;

"2002 yılında Cumhurbaşkanımız sayın Recep Tayyip Erdoğan’ın, "ev sahibi olmayan olmayan yeni yuvasına kavuşmayan tek bir dar gelirli vatandaşımız kalmayacak" sözünden hareketle başlayan sosyal konut seferberliğimiz, bugün tam 1 milyon 170 bin sayısına ulaştı.

Murat Kurum: En büyük sosyal konut hamlesini başlatıyoruz ViDEO



"Cumhuriyet tarihimizin en büyük sosyal konut hamlesini başlatıyoruz"

Yarım asra varan inşa imar ve ihya tecrübesiyle, TOKİ'miz yüzbinlerce ailemizi yeni sağlıkla ve güvenli yuvalarına kavuşturdu. Şimdi de 13 Eylül Salı günü itibarıyla çok daha büyük bir adım atarak Cumhuriyet tarihimizin en büyük sosyal konut hamlesini başlatıyoruz.

Gençlerimize, emeklilerimize, engelli kardeşlerimize, şehit ve gazi ailelerine yeni yuvalar armağan etmenin, yeni iş yerleri kazandırmanın mutluluğunu yaşayacağız.

"Milli ekonomimiz daha da güçlenecek"

Yuva kuran liderimiz, büyük Türkiye'nin mimarı, sayın Cumhurbaşkanımızın müjdeleriyle aziz milletimiz yeni yuvalarına kavuşacak yeni istihdam alanları oluşacak. Milli ekonomimiz daha da güçlenecek.

Türkiye, mutlu aileleriyle yükselecek. 13 Eylül Salı, saat 14'te yüzbinlerce ailemizin yeni yuvalarına kavuşma heyecanını her birike paylaşalım."