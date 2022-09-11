Petrol
92.42
3.67%
Euro
18.3161
0.48%
Dolar
18.2347
0.06%
Altın
1.007
0.57%
Borsa
3521
2.44%
Bitcoin
394.666
1.24%
BTXN Coin
6.97
13.88%
Bitexen
26ºC
İstanbul
Çok bulutlu 26 C

    Murat Kurum: En büyük sosyal konut hamlesini başlatıyoruz

    Bakan Murat Kurum, Cumhuriyet tarihinin en büyük sosyal konut projesinin başlatılacağını ve konunun detaylarını 13 Eylül Salı günü, Cumhurbaşkanı Erdoğan tarafından açıklanacağını duyurdu.
    • Haber Merkezi
    • 11.09.2022 - 17:12
    • Güncelleme : 11.09.2022 - 17:17
    Telegram ile paylaş Google News'de takip et
    Murat Kurum: En büyük sosyal konut hamlesini başlatıyoruz

    Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, TOKİ müjdesinin sinyalini verdi.

    Bakan Kurum, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın, dar gelirli aileleri için başlatılacak sosyal konut projesinin detayları hakkında duyuru yaptı.

    13 Eylül'de Cumhurbaşkanı Erdoğan açıklayacak

    Kurum, sosyal medyadan yayınlana videoda detayların Cumhurbaşkanı Erdoğan tarafından 13 Eylül saat 14.00'da açıklanacağını duyurdu.

    Bakan Kurum, video mesajda şu ifadeleri kullandı;

    "2002 yılında Cumhurbaşkanımız sayın Recep Tayyip Erdoğan’ın, "ev sahibi olmayan olmayan yeni yuvasına kavuşmayan tek bir dar gelirli vatandaşımız kalmayacak" sözünden hareketle başlayan sosyal konut seferberliğimiz, bugün tam 1 milyon 170 bin sayısına ulaştı.

    Murat Kurum: En büyük sosyal konut hamlesini başlatıyoruz ViDEO

    "Cumhuriyet tarihimizin en büyük sosyal konut hamlesini başlatıyoruz"

    Yarım asra varan inşa imar ve ihya tecrübesiyle, TOKİ'miz yüzbinlerce ailemizi yeni sağlıkla ve güvenli yuvalarına kavuşturdu. Şimdi de 13 Eylül Salı günü itibarıyla çok daha büyük bir adım atarak Cumhuriyet tarihimizin en büyük sosyal konut hamlesini başlatıyoruz.

    Gençlerimize, emeklilerimize, engelli kardeşlerimize, şehit ve gazi ailelerine yeni yuvalar armağan etmenin, yeni iş yerleri kazandırmanın mutluluğunu yaşayacağız.

    "Milli ekonomimiz daha da güçlenecek"

    Yuva kuran liderimiz, büyük Türkiye'nin mimarı, sayın Cumhurbaşkanımızın müjdeleriyle aziz milletimiz yeni  yuvalarına kavuşacak yeni istihdam alanları oluşacak. Milli ekonomimiz daha da güçlenecek.

    Türkiye, mutlu aileleriyle yükselecek. 13 Eylül Salı, saat 14'te yüzbinlerce ailemizin yeni yuvalarına kavuşma heyecanını her birike paylaşalım."

    Murat Kurum: En büyük sosyal konut hamlesini başlatıyoruz #1


    Günde 10 dk ayırarak günlük 300 Dolar kazanıyor!
    Btcrobo

    Günde 10 dk ayırarak günlük 300 Dolar kazanıyor!

    Adana Demirspor-Trabzonspor maçının saati değişti
    Futbol

    Adana Demirspor-Trabzonspor maçının saati değişti

    Neymar'ın golü PSG'ye galibiyeti getirdi
    Dünyadan futbol

    Neymar'ın golü PSG'ye galibiyeti getirdi

    Görüş Bildir