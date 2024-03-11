Murat Kurum, Ensonhaber'de gençlere yönelik vaatlerini tek tek anlattı Ensonhaber YouTube kanalına konuk olan Cumhur İttifakı İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Murat Kurum, gençlere yönelik projelerini detaylı şekilde anlattı. İşte ulaşımdan istihdama kadar birçok alanda verilen müjdeler...

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Yerel seçimlerde büyük önem taşıyan büyükşehirler için Cumhur İttifakı'nın İstanbul adayı Murat Kurum, büyük bir mücadele ortaya koyuyor.

Hemen her gün sahaya inerek vatandaşlarla bir araya gelen Kurum, halkın taleplerine kulak veriyor.

Murat Kurum bu çalışmalarında özellikle gençleri önem sırası bakımında ilk sıralarda konumluyor.

Ensonhaber'e konuk oldu

Ensonhaber YouTube kanalında soruları yanıtlayan Murat Kurum, gençlere olan vaatlerini tek tek anlattı.

Gençlere nefes olacak vaatlerini anlattı

Ulaşımdan istihdama, sosyal faaliyetlerden fatura desteğine kadar pek çok alanda gençlere nefes olacak çalışmaları açıkladı.

Gençlerle karar alacaklarını söyleyen Kurum, 39 ilçenden temsilcilerin yer alacağı gençlik meclisi kurulacağını söyledi.

"İstanbul'u gençlerle yöneteceğiz"

Murat Kurum, gençlerin heyecanla beklediği projeleriyle ilgili şu ifadeleri kullandı:

Gençlerimizin penceresinden bakabilmemiz önemli, onlarla biz bugünün değil yarının da kararlarını almamız lazım. O yüzden de kararlarımızı gençlerimizle birlikte alacağız. Bir gençlik meclisi kuracağız. 39 ilçeden temsilcilerimiz olacak, gençleri temsil edecek. Birlikte aldığımız kararları İstanbul için uygulayacağız. Ben bakanlık görevini yürütürken iklim elçileriyle bir ekip oluşturmuştum. 208 üniversiteden temsilciler yer almıştı. O temsilcilerle birlikte iklim değişikliğine yönelik kararları birlikte almıştık. Oluşturacağımız meclisle birlikte İstanbul’u yöneteceğiz.

"Gençlerimize 100 bin lira sermaye vereceğiz"

Kalıcı, sürdürülebilir sosyal yardımlar vereceğiz. Üniversite gençliğine her yıl 10 bin lira burs vereceğiz, bunu her yıl artıracağız. Üniversite öğrencileri yüzde 40 indirimli yolculuk yapacaklar. Yeni evlenecek çiftlerimize 50 bin lira beyaz eşya desteği vereceğiz. İş kurma hayali olan. Gençlerimize 100 bin lira sermaye vereceğiz. 100 bin gencimiz bu desteği vereceğiz.

"Gençlerimize eğitim desteği vereceğiz, çok yönlü olacaklar"