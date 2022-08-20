60 bin konutluk Dev Kentsel Dönüşüm Projesi'nin ilk etabı sona ererken Bakan Kurum, anahtarları 19 Ağustos'ta Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın teslim edeceğini duyurdu.

Olası bir depremde yerle bir olması beklenen Esenler'de Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile Çevre Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum önderliğinde dönüşüm projesi hayata geçirildi.

Türkiye'nin en büyük dönüşüm örneği olduğu bilinen 60 bin konutluk Esenler Kentsel Dönüşüm Projesi 1. etap anahtar teslim töreni gerçekleşti.

Bakan Murat Kurum, teslim töreninde önemli açıklamalarda bulundu. Bakan'ın açıklamalarından satır başları şu şekilde;

"18.373 canımızı kaybettik"

1999 yılında, 17 Ağustos’ta meydana gelen ve merkez üssü Gölcük olan 7,4 şiddetindeki deprem Kuzeydoğu Marmara Bölgesini yerle bir etti. Deprem 45 saniye sürdü, fakat on binlerce vatandaşımızın enkaz altında kalmasına neden oldu. 18.373 canımızı kaybettik. 23.781 vatandaşımız yaralı olarak göçük altından kurtarıldı.

Çınarcık’tan İzmit Körfezine uzanan fay hattının kırılmasıyla meydana gelen deprem nedeniyle 285.211 yuva ve 42.902 iş yeri hasar gördü. Marmara Denizi’ne kıyısı olan bütün ilçelerimizde vatandaşlarımızın gezdiği parklar, lokantalar, evler, dükkânlar, otomobiller, ağaçlar sular altında kaldı. Bugün, suyun altında depremin izlerini görmek hala mümkün.

Murat Kurum, Esenler ilk etap anahtar teslim töreninde konuştu VİDEO



87 gün sonra bir deprem daha

17 Ağustos Marmara Depreminin üzerinden 87 gün geçmişti. Türkiye ikinci bir depremle daha sarsıldı.12 Kasım’da meydana gelen depremin merkez üssü Düzce'ydi. Bu depremde de 710 vatandaşımız hayatını kaybettik, 2.678 vatandaşımız yaralandı.

17 Ağustos Marmara ve 12 Kasım Düzce depremleri, Türkiye’nin yakın tarihinde yaşadığı ve bütün ülkeyi sosyal ve ekonomik yönden etkileyen büyük bir hadiseydi. Hepimizin hayatı geri dönüşü olmayacak bir şekilde değişti.

Depremler, bir asırda 80 bin can aldı

Son bir asırda depremler nedeniyle 80 bin canımızı kaybettik. Hakkâri, Varto, Erzincan, Van ve en son yaşadığımız Elazığ, Malatya ve İzmir afetleri bize bir deprem ülkesi olduğumuzu en acı şekilde gösteriyor.

Ne zaman deprem, sel, heyelan gibi bir afetle karşı karşıya kaldıysak milletimizin yanında olduk. Tüm imkânlarımızı seferber ederek depremzede vatandaşlarımızın yardımına koştuk. İki yıl önce Elazığ ve Malatya’da, bir yıl önce İzmir’de yaşadığımız depremlerin hemen ardından bir seferberlik anlayışıyla hep birlikte yaralarımızı sardık.

Elazığ'da 30.791 yeni konut yapıldı

Elazığ ve Malatya’da yaptığımız 30.791 konutu, 5.230 köy evini, 1.007 ahırı tamamladık. İzmir’de inşa ettiğimiz toplam 5.061 konutumuzun bir kısmını tamamladık ve teslim ettik. Kalan konutları da yılsonuna kadar vatandaşlarımıza teslim edeceğiz.

Böylesi önemli bir günde de ülkemizi depreme dayanıklı hale getirmek için yürüttüğümüz çalışmaları medyamızın kıymetli temsilcileriyle paylaşmak için bir araya geldik.

81 ilimizde yürüttüğümüz kentsel dönüşüm çalışmalarımızı, sosyal konutlarımızı, millet bahçelerimizi konuştuk. İstanbul’umuza kazandıracağımız birbirinden kıymetli projeleri paylaştık.

Esenler projesinde 2.030 konut tamamlandı

Şu an da, Esenler’de yaptığımız 60 bin konut projemizi gerçekleştirdiğimiz alandayız. Türkiye’nin en büyük kentsel dönüşüm projesi olan bu proje dünyaya örnek olacaktır. Esenler’e kazandıracağımız 60 bin konut projesi kapsamında ilk etapta 4.941 konutun inşasına başlamıştık. Bunlardan 2.030’unu tamamladık ve teslim etmeye hazır hale getirdik.

"20 yılda, 1 milyon 170 bin konut ve iş yeri yaptık"

Deprem bugün Türkiye’nin baş etmesi gereken en önemli sorunudur. Ülkemizin %66’sı deprem riski altında ve yaşadığımız toprakların, nüfusumuzun %71’i de bu alanlarda yaşıyor.

Her depremde şunu gördük; deprem değil, sağlıksız binalar küçücük çocuklarımızın, yaşlılarımızın, gençlerimizin canını alıyor. Ülkemizde sağlıklı yapı stoğunu artırmak için TOKİ’yle, 2002 yılında başlattığımız planlı kentleşme ve konut seferberliğiyle 20 yılda, 1 milyon 170 bin konut ve işyeri yaptık.

Her bir konutu bir yaşam alanı olacak şekilde yeşil alanları, okulları, camileri ile birlikte kurguladık. Şehirlerimize stadyumdan hastanelere, okullardan kamu binalarına 26 bin sosyal donatı alanı kazandırdık.





"Bedeli ne olursa yapacağız"

2012 yılında Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan’ın “bedeli ne olursa olsun yapacağız” diyerek ortaya koyduğu hedef, kentsel dönüşümde ülkemiz için bir milat oldu. “Türkiye’nin Her Yerinde Kentsel Dönüşüm” diyerek yerinde, gönüllü ve hızlı dönüşüm ilkeleri çerçevesinde 81 ilimizi çarpık kentleşmeden ve riskli yapılardan kurtarıyoruz.

Bunun yanı sıra çocuklarımızın geleceğini güvence başlattığımız Kentsel Dönüşümü, Büyük Deprem Dönüşümünü, Türkiye’nin her yerinde; hızlı, yerinde ve gönüllülük ilkeleriyle gerçekleştiriyoruz.

Çevreye Saygılı İklim Dostu Şehirler hedefiyle çalışmalarımızı tüm hızımızla sürdürüyoruz. 81 ilimizde çevreye ve iklime duyarlı, güvenli, sağlam, kimlikli yapılara sahip, kültürel değerlerini yaşatan şehirler inşa ediyoruz.

"3 milyon konutun dönüşümünü tamamladık"

Bu kapsamda Bakanlık olarak bugüne kadar, 3 milyon konutun dönüşümünü tamamladık. Şu anda 81 ilimizde 350 bin konutun dönüşümüne hızla devam ediyoruz. Hedefimiz, 2035 yılına kadar Türkiye'nin dört bir yanında kentsel dönüşüme girmemiş hiçbir bina bırakmamak.

İstanbul'da 300 konut dönüştürüldü

İstanbul’umuzda bulunan 1.3 milyonu riskli konuttan 230 bininin ise acil dönüşmesi gerekiyor. Deprem riskini azaltmak için, İstanbul’umuzda da bugüne kadar 300 bin konutun dönüşümünü tamamladık. Toplam büyüklüğü 412 milyon m2 olan 188 farklı alanda kentsel dönüşüm çalışmalarımızı sürdürüyoruz.

Fikirtepe, Kartal, Gaziosmanpaşa, Üsküdar başta olmak üzere İstanbul’un tüm ilçelerinde yürüttüğümüz çalışmalarla; şu anda sahada sürdürdüğümüz 140 bin konutluk dönüşüm projesiyle bu güzel şehri her geçen gün depreme daha hazır hale getiriyoruz.

Esenler'de dayanıksız yapı yüzde 57'ye düşürüldü

Esenler’de depreme karşı dayanıksız yapı oranı 2009 yılında %86’ydı. Yürüttüğümüz çalışmalarla bu oranı %57’ye kadar düşürdük. Esenler’in kuzeyinde yer alan askeri alanı “Rezerv Yapı Alanı” olarak belirledik. Bu alanda Türkiye’nin En Büyük Kentsel Dönüşüm projesini başlattık.

Burada inşa edeceğimiz konutların %45’ini Esenler Belediyesi, %55’ini Bakanlığımız İstanbul’daki riskli yapıların dönüşümü için kullanacak.

Ülkenin en büyük akıllı şehri

Tam 60 bin konut yapacağımız bu alan aynı zamanda ülkemizin en büyük akıllı şehri olacak. Bir teknoloji üssü olacak Esenler’de gerçekleştireceğimiz bu proje bütün dünyaya da örnek olacak. Mahalle kültürünü koruyarak inşa ettiğimiz tüm yapılar, zemin+5 katı geçmeyecek şekilde yatay mimari esasıyla yapıyoruz.

Bu projede sadece konut yapmıyoruz. Milletimize yeşil ile iç içe olan yeni bir yaşam alanı sunuyoruz. Bu kapsamda rezerv alanın %68’ini yeşil alana, okul, spor alanı gibi sosyal donatı alanlarına ayırdık. Böylece Esenler’de yaşayacak her bir vatandaşımız için 15 m2 yeşil alan ve 30 m² donatı alanı ayrılmış olduk.





Okul planı

Yine bu alanda, 24 kişilik sınıflara, bilişim atölyelerine ve spor salonlarına sahip 1.924 derslikten oluşan, 63 modern okul planladık, yapıyoruz. Çocuklarımız 400 metre erişim mesafesi içerisinde hiçbir taşıtla karşılaşmadan yeşil akslar vasıtasıyla yürüyerek ve bisiklete binerek okullarına gidebilecekler.

Kentsel dönüşüm projesi kapsamında yaptığımız Türkiye’nin en büyük millet bahçesi yine bu projeyle hayat bulacak.

Toplam 2.5 milyon m2’lik alanda yapacağımız millet bahçesi sadece Esenler’in değil, tüm İstanbul’un nefes alacağı bir yaşam alanı olacak. Bunun ilk etabı olan 240 bin m²’lik alana sahip 15 Temmuz millet bahçesini milletimizin hizmetine sunmuştuk. Alanın kuzeyinde yer alan 1 milyon 800 bin m² alana sahip Esenler Millet Bahçesini de inşallah 2023 yılında tamamlayacağız.

15 bin genç istihdam edecek

Ayrıca burada kuracağımız, Teknoloji Geliştirme Bölgelerinde yer alacak kuluçka merkezleri, dene yap atölyeleri, AR-GE ve bilişim merkezleri ile yazılım atölyelerinde gençlerimiz yarının teknolojilerini öğrenecekler. Böylece girişimci gençlerin önünün açmış olacak ve 15 bin gencimizin istihdam edilmesi sağlamış olacağız.

Hastane, aile sağlık merkezleri, camiler, spor alanları, okullar yeşil akslarla, yeşil yürüyüş yolları, bisiklet yollarıyla birbirine bağlanacak. Burada yaşayan kardeşlerimiz bisikletlileriyle güvenli bir şekilde evlerinden okullarına ve işlerine gidebilecekler.

Bu rezerv yapı alanına, Esenler’de ilk aşamada 17 bin konut ve iş yerini taşıyacağız. İkinci aşamada ise; Esenler’in komşu ilçeleri olan Bağcılar, Sultangazi, Kağıthaneden başlamak üzere tüm çevre ilçelerden toplam 23 bin 500 konut ve iş yerinin taşınmasını sağlayarak; 40 binden fazla konutumuzu dönüştürmüş olacağız.

Boşaltılan alanlarda ise imar planındaki işlevi ne ise park ise park, okul ise okul, sosyal tesis ise sosyal tesis, yol ise yol yapacağız. Böylece Esenler’e toplam 2.1 milyon m²’lik yeni donatı alanı, yeni nefes alanları, parklar, kamu tesisleri ve sosyal alanlar kazandırmış olacağız.





Anahtarları Cumhurbaşkanı Erdoğan teslim edecek

Sözlerime son verirken Esenler’de yapılan bu konutların şimdiden vatandaşlarımıza hayırlı olmasını, sağlık ve huzur içinde oturmalarını temenni ediyorum.

19 Ağustos’ta, Cumhurbaşkanımızın teşrifleriyle yapacağımız; 2030 konutumuzun anahtar teslim törenine tüm halkımızı davet ediyorum.

'Depremi siyaset malzemesi gibi kullananlar...'

Milletimizin huzurunda bir çağrı yapmak istiyorum. Her fırsatta deprem meselesinin siyaset üstü olduğunu söyleyip de hala depremi bir siyaset malzemesi gibi kullananlara şunu söylemek istiyorum.

Artık konseyler, çalıştaylar dönemi geçmiştir. Herşey ayan beyan ortadadır. Türkiye ve İstanbul bir deprem tehdidi altındadır. Ayrıca Kentsel dönüşüm mevzuatına dair eleştirilerle bir yere varmamız mümkün değildir. İşte bakın, biz sizin eleştirdiğiniz o mevzuatlarla İstanbul’un 39 ilçesinde dönüşüm yapıyoruz; işte bugünde 60 bin konutluk dünyanın en büyük dönüşüm alanındayız. Demekki istenilince yapılabiliyormuş.

"Herkes elini taşın altına koyacak"

Ne yapacağız? Çalışacağız! Bize “ben kentsel dönüşüm yapmak istiyorum, yardımcı olun” diyeceksin, projeni, planını getireceksin biz de sizlere yardımcı olacağız. Herkes elini taşın altına koyacak.

Bizim başka gayemiz yok, biz hala kalplerimizdeki acısı taptaze duran 17 Ağustos’lar bir daha yaşanmasın diyoruz. Bu görüntüleri inanın aklımızdan bir an bile çıkarmıyor, gece gündüz dönüşüme çalışıyoruz.

Şehri yöneten insanların hepsini aynı duyguya, aynı hassasiyete davet ediyorum.