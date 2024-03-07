Murat Kurum'dan İstanbulluların yüzünü güldürecek projeler Eşsiz İstanbul Tanıtım Toplantısı'nda konuşan Murat Kurum, yeni projelerinden bahsetti. Kurum'un vizyon projeleri sayesinde ise İstanbul birçok kronik sorunundan kurtulmuş olacak.

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ensonhaber.com

Cumhur İttifakı'nın İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) Başkan adayı Murat Kurum, sahada çalışmalarını sürdürüyor.

Her vatandaşla tek tek ilgilenen Kurum, bir yandan ise "eşsiz" İstanbul için yeni projeler hazırlıyor.

Kurum, hazırladığı birbirinden özel vizyon projelerini etap etap ve detaylarıyla açıklıyor.

Herkesin gönlünde taht kuran Murat Kurum, bu defa Eşsiz İstanbul Tanıtım Toplantısı'nda konuştu.

Murat Kurum'un açıklamaları şu şekilde;

"31 Mart akşamı eşsiz istanbul'a hep birlikte kavuşacağız diyorum"

Gerçekten eşsiz bir şehirde yaşıyoruz. Bu eşsiz şehirde gençleriyle kadınlarıyla, engelli kardeşlerimizle tek isteğimiz, tek arzumuz huzur içerisinde yaşamak. İstanbul'un o güzelliğini doyasıya yaşamak istiyoruz. Tek arzumuz bu. İnşallah 31 Mart akşamı eşsiz İstanbul'a hep birlikte kavuşacağız diyorum. Tüm İstanbullularla birlikte yol yürüyeceğiz.

"İstanbullu bugün yine üzgün"

Tabii ilk buluşmamızda sizlere Türkiye Yüzyılı İstanbul vizyonumuzu ilan ettik. Ardından uğraştıran değil ulaştıran İstanbul hedefiyle yapacağımız ulaşım atılımlarını ilan ettik. Bugün yine İstanbullular üzgün. Niye üzgün? Yine maalesef metro seferleri durdu. Orada vatandaşımızın artık bir çile haline gelmiş olduğu ulaşımda evine, işine gidemediği bir tabloyu İstanbullular gördü.



Bizim dönemimizde engelsiz şehir uygulamaları şehrin her yerine yayılacak. Bozuk asansör ve yürüyen merdiven dönemini sona erdiriyoruz. İstanbul'u bu utançtan kurtarıyoruz.

"Şüpheniz olmasın çünkü Murat Kurum bunu daha önce yaptı yine yapar"

Biz tüm İstanbul'a sımsıkı sarılacağız ve hep birlikte güzel İstanbul'umuzu yarınlara hazırlayacağız. Büyüklerimizin de her anlarında yanında olacağız. Hiç şüpheniz olmasın çünkü Murat Kurum bunu daha önce yaptı yine yapar.



Göreve gelir gelmez çok önemli olduğunu düşündüğümüz engelli kardeşlerimiz için engelsiz seferberlik ilan edeceğiz. Tüm İstanbulluların engellerini, engelli kardeşlerimizin mutluluğu için kaldıracağız.

Murat Kurum'un Eşsiz İstanbul Tanıtım Toplantısı'nda bahsettiği projeler

Her anında hep yanında

Kimse geride bırakılmayacak.

Haksız yere işten çıkarılanlar geri alınacak.

Bütüncül bir yaklaşımla kalıcı çözümler üretilecek.

Sürdürülebilir sosyal desteklerle eşitsizlik azaltılacak.

Veriye ve sisteme dayalı adil sosyal destek verilecek.

Meslek edindirme ve istihdam odaklı destekler verilecek.

Sosyal birlik ve dayanışma ruhuna uygun politikalar geliştirilecek.

Kadınların ve ailelerin İstanbul'u

Güvenli, çocuklarımızı okula hazırlayan kreşler öncelikli olacak. Bu yolda öncelikle her mahalleye kreş hizmeti götürülecek. 7/24 kreş desteği verilecek.

Aile kartla 0-6 yaş arası çocuğu olan annelere ve babalara ulaşım ücretsiz olacak.

İBB güvencesiyle bakıcı ve temizlik hizmeti verilecek.

Anne ve çocuk atölyeleri kurulacak.

Belediye hizmetlerinde kadın istihdamı artırılacak.

100 bin kadın girişimciye 100 bin TL hibe verilecek.

Kadınların el emeğine e-Ticaret ve pazaryeri desteği verilecek.

Kadın kıraathaneleri kurulacak.

Çocukların İstanbul'u

İlkokul öğrencilerine beslenme desteği verilecek.

İlköğretim öğrencilerine toplu taşıma ücretsiz olacak.

Okullara güvenlik ve temizlik desteği verilecek.

Gençlerin İstanbul'u

Üniversite öğrencilerine bu yıl 10 bin TL olmak üzere, her yıl artan oranda eğitim desteği verilecek.

Toplu ulaşımda öğrencilere yüzde 40 indirim sağlanacak. Öğrenci fiyatı 5,18 TL olurken abonman 150 TL olacak.

İstanbul Büyükşehir Belediyesi’nin kültürel, sosyal ve spor tesislerinde gençlere yüzde 50’ye varan indirimler sağlanacak.

Memleketine giden öğrencilere ulaşım desteği verilecek.

Öğrenci evlerine aylık 25 m3 doğalgaz desteği verilecek.

Evlenecek gençlere 50 bin TL beyaz eşya yardımı yapılacak.

Sadece gençlere özel ‘Mekanİstanbul Kafe’ hizmete alınacak.

39 ilçeye ‘İBB Kitaphane’ açılacak

İBB Kahve’ler hizmete alınacak

Gençlik Meclisi ve Danışma Kurulu kurulacak. Alınacak tüm kararlar burada gençlerle birlikte alınacak.

Projem İstanbul

İlk işini kuran gençlere 100 bin TL hibe verilecek.

‘İlk Ofisin Bizden’ uygulaması ile 39 ilçede 100 bin kişiye tam donanımlı, paylaşımlı ofis hizmeti sunulacak.

İşim İstanbul

İlk iş-İstanbul projesiyle gençlere yarı zamanlı iş imkanı sağlanacak. Gençler saatte 200 TL gelir elde edecekler.

Büyüklerimizin İstanbul'u

Yaşlı ve engelliler için iki yakada 3 büyük Yaşlı Ve Engelli Yaşam Merkezi açılacak.

E-Sağlık takip sistemiyle yaşlılarımızın her anında yanında olunacak. 75 yaş üstü yaşlılarımız online olarak takip edilecek.

Büyüklerimize İBB güvencesiyle yemek ve temizlik desteği verilecek.

Yaşlı ve engelliler için geçici bakım merkezleri kurulacak.

Emeklilere her ay 2 bin 500 TL destek ödemesi verilecek.

Engelsiz İstanbul

İBB Özel Eğitim Kampüsü açılacak.

10 yeni engelsiz yaşam merkezi kurulacak

Engelsiz yaşam merkezleri geliştirilecek ve sayıları artırılacak.

• Engelsiz Şehir uygulamaları ile erişilebilirlik artırılacak.

• Engelli istihdamı artırılacak.

• Engelsiz spor branşlarının sayısı artırılacak.

Bağımlılığı Tedavi ve Rehabilitasyon Köyü kurulacak. Bağımlı gençler topluma kazandırılacak.

İSMEK özüne dönecek

İstanbul’la özdeşleşen İSMEK özüne döndürülüp, müfredatı zenginleştirilecek. İş garantili zanaatkar eğitimleri verilecek. Böylelikle İstanbul’da meslek sahibi olmak isteyip de kolunda altın bileziği olmayan kimse kalmayacak.

Tüm öğretmenlere indirimli ulaşım

Öğretmenler arasındaki ayrım ortadan kaldırılacak. Özel okul öğretmenleri ile geçici öğretmenlere de indirimli ulaşım imkanı sağlanacak.

Sosyal su tarifesi

Üniversiteli Genç tarifesi, 65+ ve emekli tarifesi, Büyük Aile tarifesi ve Küçük Esnaf tarifesi ile adil su yönetimi hayata geçirilecek.

İstanbul’un musluklarından temiz su içilecek.

Kültür, sanat ve turizmle yaşayan İstanbul

İstanbul’un kültürel planlaması yapılacak. Kültürel miras gelecek nesillere aktarılacak.

İstanbul’un turizm potansiyeli artırılacak.

Genç sanatçıların yetişeceği bir ekosistem oluşturulacak.

Anadolu Yakası Kültür Merkezi'nin temeli atılacak

Atatürk Kültür Merkezi’nin bir benzeri Anadolu Yakası’na yapılacak. Sahneleri, galerileri, kütüphanesi ve yeme-içme mekanlarıyla Anadolu Yakası Kültür Merkezi’nin temeli hızla atılacak.

Anadolu Yakası ve Avrupa Yakası’na açık hava konser ve gösteri merkezi yapılacak.

Şehre 2 yeni tiyatro

Tiyatro sahnesi eksikliğini gidermek için 2 yeni tiyatro kente kazandırılacak.

Amatör tiyatro grupları desteklenecek.

İstanbul Kültür Akademisi kurulacak. Şehri konu alan eğitim projelerine, akademik çalışmalara destek verilecek.

Genç sanatçılara, ilk eser desteği ile yurt içi ve yurt dışında eğitim desteği verilecek.

Sokak sanatçıları desteklenecek.

3 yeni İstanbul Şehir Kütüphanesi kurulacak.

Her ilçeye çocuk kütüphanesi açılacak.

Güncel kitapların da yer aldığı e-Kitap platformu oluşturulacak.

İki yeni sahaf ve antikacılar çarşısı kurulacak.

Her ilçede ‘lezzet sokakları’ oluşturulacak.

Surların ihtişamına kavuşması, İstanbul’un kalelerinin ihyası, fetih yolunun tasarlanması ve canlandırılması sağlanacak.

İstanbul müzeler şehri olacak

İstanbul Kent Müzesi, Yenikapı Arkeoloji Müzesi, Haliç Bilim Merkezi ve Müzesi hayata geçirilecek.

İstanbul Gravür Müzesi, İstanbul Biyografi Müzesi, İstanbul Gastronomi Merkezi ve Müzesi açılacak.

Cami, türbe, hazire ve çeşmelerin ihyası

İstanbul dünyanın en popüler 3 destinasyonundan biri olacak.

İstanbul Turizm Şurası hayata geçirilecek.

Uluslararası İstanbul Boğazı Festivali düzenlenecek.

Yeşil ve sürdürülebilir turizm merkeze alınacak.

Anadolu Yakası’nda fuar ve kongre merkezi açılacak.

Sıfır atığın model şehri İstanbul

‘İklim Dostu İstanbul’ için 2040 hedefi net sıfır emisyon

Bunun için;

• Her ilçede atık geri kazanım merkezleri kurulacak.

• Yenilenebilir Enerji Yatırımları: RES, GES, JES tesisi kurulacak.

• 3 bin tonluk 2 adet katı atık yakma tesisi kurulacak.

• Atıktan enerji kazanmamızı sağlayacak olan 500 tonluk endüstriyel atık yakma tesisi hayata geçirilecek.

Kişi başına düşen aktif yeşil alan 7,80 metrekareden 11,80 metrekareye çıkarılacak.

İstanbul’a yeni kent ormanları kazandırılacak. Böylelikle hava kirliliği ortadan kalkarken, İstanbul’a yeni yeşil yaşam alanları açılacak.

Dünyanın sayılı tematik parkları arasına girecek olan İstanbul Botanik Bahçesi hizmete açılacak.

Esenler Otogarı millet bahçesine dönüştürülecek. Bu alan İstanbul’un Avrupa Yakası’nda nüfus açısından büyük ilçeleri için büyük bir kazanç olacak.

39 ilçe ve 964 mahalleye mahalle bahçeleri yapılacak. ‘Yeşil İstanbul’ kurulacak.

6,2 milyon metrekare kıyı alanlarının çevre ve peyzaj düzenlemesi yapılacak.

Haliç’in her iki yakası yeniden düzenlenecek.

Harem-Moda kıyı ve çevre düzenlemesi yapılacak.

Pendik kıyı düzenlemesi yapılacak.

Çatalca, Arnavutköy, Eyüpsultan, Sarıyer, Beykoz, Şile, Silivri, Büyükçekmece, Avcılar kıyı düzenlemesi sağlanacak.

Kırsal kalkınma projesi

İstanbul’un çiftçilerine doğrudan destek verilecek.

İstanbul şehir merkezi ile kırsal arasında bütüncül yaklaşım oluşturulacak.

Kırsal kalkınma öncelikli yönetim sistemi hayata geçirilecek.

Potansiyel bazlı değerlendirme yapılacak.

Tarımsal amaçlı arazi kullanım planlaması yapılacak.

Her metrekare arazide doğru ürün üretimi yapılacak.

151 tematik köy için 151 proje

Tohum, fide, gübre, canlı hayvan, zirai ilaç ve mazot destekleri.

Gezici veteriner hizmeti verilecek

Çiftçilere yüzde 100 alım garantisi, şehir merkezlerindeki yöresel ve dijital pazarlarda doğrudan satış ve İBB eliyle lisanslı depo hizmeti verilecek.

Kırsal turizme destek

Kırsalda üretim ve turizm bir araya gelinecek.

Kırsal mahallelerde yapılara yenileme desteği verilecek.

Çocuk Köyleri kurulacak.

Kırsala enerji desteği

Kırsal mahallelerimize yenilenebilir enerji; GES, RES, JES kurulacak.

Sürdürülebilir su yönetimi

- 6 yeni içme suyu barajı,

- 64 yeni su deposu

- 27 içme suyu terfi istasyonu

- 700 km. isale hattı şehre 5 yılda kazandırılacak.

İstanbul’un mavi gelinliği Marmara Denizi’nin de kaderi değişecek. Denize bir damla atık su gitmeyecek.

İlk temel Silahtarağa’da atılacak.

9 yeni ileri biyolojik arıtma ve 2 adet çamur yakma tesisi açılacak.

Yağmur suyu hasat sistemleri, deniz suyu arıtma tesisi, su havzaları ve deniz ekosistemleri oluşturulacak.

Sporla yaşayan İstanbul

“Olimpik Şehir İstanbul! Hedef 2036!” sloganıyla İstanbul olimpiyatları kazanmış gibi çalışmaya başlanacak.

İstanbul’u sporla buluşturmak için;

Yeni bisiklet ve yürüyüş yolları hizmete alınacak. Bisiklet yolu uzunluğu 2029’da 1000 km’ye, 2034’te 1500 km’ye çıkarılacak.

Tüm paydaşlarla iş birliği yapılacak.

Olimpiyat Master Planı tekrar düzenlenecek.

Olimpik tesisleri 5 sene içerisinde tamamlanacak. İstanbul olimpiyatlara hazır hale getirilecek.

İstanbul, uluslararası organizasyonların başkenti olacak.

Her branşta İstanbul Cup düzenlenecek.

964 mahallede herkesin yürüyerek ulaşabileceği açık/kapalı tesisler hizmete alınacak. Her ilçe bir spor branşının merkezi olacak.

Tesisler amatör spor kulüpleri ile birlikte planlanacak.

Amatör spor kulüplerinin tesis ihtiyacı giderilecek. Malzeme ve ulaşım desteği verilecek.

Spor alanları ve afet toplanma alanları buluşturulacak.

E-Spor yaygınlaştırılacak.

Sporda yetersiz değil Rakipsiz İstanbul inşa edilecek.