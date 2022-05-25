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    Murat Kurum: Ev sahibi de kiracı da mağdur edilmeyecek

    Murat Kurum: Ev sahibi de kiracı da mağdur edilmeyecek

    Çevre Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakan Murat Kurum, kira artışlarına yönelik atılacak yeni adımları Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın açıklayacağını söyledi.
    • Haber Merkezi
    • 25.05.2022 - 15:43
    • Güncelleme : 25.05.2022 - 16:12
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    Son dönemde konut sektöründe yaşanan fahiş artışlar hükümeti harekete geçirdi.

    Bu kapsamda, Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı, Hazine ve Maliye Bakanlığı, Ticaret Bakanlığı ve Adalet Bakanlığı çalışmalara başladı.

    Bakanlıklar dün ilk kez bir araya gelerek çözüm üretiminde ilerleme kaydetti.

    "Cumhurbaşkanımız açıklayacak"

    Konuya ilişkin ilk açıklama Çevre Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakan Murat Kurum'dan geldi.

    Kurum, İstanbul'un Güngören ilçesinde Gençosman Mahallesi Kentsel Dönüşüm Temel Atma Töreni'nde yaptığı konuşmada konuya değindi.

    Ev sahipleri ve kiracıların mağdur edilmeyeceğini söyleyen Kurum, "Ev sahibi de kiracı da mağdur olmayacak. Çalışmamız var, Cumhurbaşkanımız açıklayacak." dedi.

    Murat Kurum: Ev sahibi de kiracı da mağdur edilmeyecek #1

    "Ne yapsak hepsine olmaz diyorlar"

    Konuşmasında muhalefetin yapılan projelere karşı çıkmasını da eleştiren Murat Kurum, "Ne demişler; 'Tilki 40 türkü söyler, hepsi tavuk üstüne.' Marmaray'ı yapıyoruz olmaz diyorlar, 3. Köprü'yü yapıyoruz olmaz diyolar. Milletimizin hayrına şehir hastanesini yapıyoruz olmaz diyorlar. Biz ne yapsak hepsine olmaz diyorlar. Emin olun onların yaptıkları gibi, biz çeşme yapsak, heykel yapsak emin olun ona da karşı çıkarlar. Maalesef karşımızda böyle bir anlayış söz konusu." dedi.

    "Bizim ceketimiz yeşil"

    İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun geçtiğimiz günlerde yaptığı "yeşil ceket" açıkalmasını hatırlatan Çevre Bakanı, "Bir de kalkmışlar 'Yeşil ceket giymekle çevreci olunmaz' filan demişler. Bizim ceketimiz yeşil. Biz tüm ekibimizle, çevremiz ve doğamız için ne yapmamız gerekiyorsa onu kararlılıkla yapıyoruz. Cumhuriyet tarihinin en çok ağaç, en çok yeşil alan üretmiş kadrosuyuz. Bununla da gurur duyuyoruz." diye konuştu.

    Murat Kurum: Ev sahibi de kiracı da mağdur edilmeyecek #2

    Kira artışı toplantısından çıkan kararlarMurat Kurum: Ev sahibi de kiracı da mağdur edilmeyecek #3


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