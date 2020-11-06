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- Murat Kurum: Evi az hasarlı olan vatandaşlar evlerine girebilir
Murat Kurum: Evi az hasarlı olan vatandaşlar evlerine girebilir
Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum, İzmir'deki hasar tespit çalışmalarına ilişkin açıklamalarda bulunuyor.
- Haber Merkezi
- 06.11.2020 - 11:29
- Güncelleme : 06.11.2020 - 11:37
Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum, İzmir'deki hasar tespit çalışmalarına ilişkin açıklamalarda bulunuyor.
Bakan Murat Kurum'un açıklamalarından satır başları:
"12 binanın yıkımını tamamladık. Evi az hasarlı olan vatandaşlar evlerine girebilir.
Yıkılan tüm binalar ve etrafındaki riskli binaları içeren projeleri yerinde yapacağız. Çalışmalar 1 ay içerisinde başlayacak. Söz verdiğimiz gibi 1 yıl içerisinde de vatandaşımıza teslim edilecek.
Taşınma ve kira yardımları devam ediyor. Konteyner alanlarında alt yapı çalışması devam ediyor.