Murat Kurum: Evi az hasarlı olan vatandaşlar evlerine girebilir

Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum, İzmir'deki hasar tespit çalışmalarına ilişkin açıklamalarda bulunuyor.

Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum, İzmir'deki hasar tespit çalışmalarına ilişkin açıklamalarda bulunuyor.

Bakan Murat Kurum'un açıklamalarından satır başları:

"12 binanın yıkımını tamamladık. Evi az hasarlı olan vatandaşlar evlerine girebilir.

Yıkılan tüm binalar ve etrafındaki riskli binaları içeren projeleri yerinde yapacağız. Çalışmalar 1 ay içerisinde başlayacak. Söz verdiğimiz gibi 1 yıl içerisinde de vatandaşımıza teslim edilecek.

Taşınma ve kira yardımları devam ediyor. Konteyner alanlarında alt yapı çalışması devam ediyor.

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