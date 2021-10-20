Kadıköy ilçesindeki Fikirtepe’de süren kentsel dönüşüm çalışmalarına ilişkin paylaşım yapan Bakan Kurum, 1. Etap evlerinin hak sahiplerine teslim edilmeye başlandığını duyurdu.

İstanbul’un çehresi, kentsel dönüşüm çalışmaları ile değişmeye devam ediyor…

Kadıköy ilçesine bağlı Fikirtepe`de 2013`te riskli alan ilan edilmesinin ardından başlayan kentsel dönüşüm sürecinde, yapımı tamamlanan evler yeni sahiplerine teslim edilmeye başlandı.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın talimatıyla başlatılan ve Çevre ve Şehircilik Bakanlığı tarafından takip edilen çalışmaya ilişkin açıklama Bakan Murat Kurum’dan geldi.

“HAK SAHİBİ VATANDAŞLARIMIZA EVLERİNİ TESLİM ETMEYE BAŞLADIK”

Sosyal medya hesabı üzerinden videolu bir paylaşım yapan Bakan Kurum, “Yeni Fikirtepe Konutları 1. Etap’ta hak sahibi vatandaşlarımıza evlerini teslim etmeye başladık. Hayırlı uğurlu olsun." ifadelerini kullandı.

Murat Kurum: Fikirtepe’de 1. Etap evlerinin teslimine başlandı VİDEO

