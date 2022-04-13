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    Murat Kurum, Fikirtepe'de konut teslimi için tarih verdi

    Murat Kurum, Fikirtepe'de konut teslimi için tarih verdi

    Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, kentsel dönüşüm çalışmalarının devam ettiği Fikirtepe'deki konutların, 2023 yılı itibariyle teslim edileceğini açıkladı.
    • Haber Merkezi
    • 13.04.2022 - 22:12
    • Güncelleme : 13.04.2022 - 22:23
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    Kentsel dönüşüm alanı ilan edildikten sonra birçok firma eliyle yenilenmeye başlanan ancak yaşanan sorunlar nedeniyle "kördüğüm" haline gelen Fikirtepe Projesi'ni Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığının devralmasıyla 55 hektar alanda büyük dönüşüm başlatıldı.

    CNN Türk'te Ahmet Hakan'ın sorularını yanıtlayan Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, projeyle ilgili düğümün nasıl çözüldüğünü anlattı.

    "2023 yılı itibariyle inşallah teslimlerini yapacağız"

    "1983 yılından daha eski... Çok güzel bir konumda Fikirtepe. 15 bin konut ve 60 bin vatandaşı ilgilendiren bir mesele" diyen Bakan Kurum, ihalelerin yapıldığını belirterek "2023 yılı itibariyle inşallah teslimlerini yapacağız" müjdesini verdi.

    Murat Kurum, Fikirtepe'de konut teslimi için tarih verdi VİDEO

    Murat Kurum, Fikirtepe de konut teslimi için tarih verdi #1

    "Orada bir cazibe merkezi olacak, yeniden planlama yaptık"

    Bakan Kurum, açıklamalarında şu ifadeleri kullandı:

    "Burada vatandaşlarımızın gelen talepleri doğrultusunda bir planlama yapıldı. 3. kişilere satışlar, insanların başkalarının ortak olduğu bir süreç gördük. Biz bu duruma kayıtsız kalamazdık ve Cumhurbaşkanımız "Bu sorunu halledelim" diye talimat verdi.

    Meclis'ten bir kanun geçirerek düzenleme yaptık. 2022 yılında vatandaşlarımızın burada kalan yarım işleri düzeltmek için sürece müdahil olduk. İhalelerini yaptık. 2023 yılı itibariyle inşallah teslimlerini yapacağız. Bu süreçte de onlara kira ve taşıma yardımı veriyoruz. Orada bir cazibe merkezi olacak. Yeniden planlama yaptık.

    Bir de yabancıya konut satışı var. Sayın Meral Akşener konut artışından bahsetti. Aslında ifade olarak doğru bir ifade değil. Bizim ortalama 30-40 bin yabancıya satışımız var."

    Murat Kurum, Fikirtepe de konut teslimi için tarih verdi #2


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