Murat Kurum: Flamingo yavrularına gözümüz gibi baktık Çevre Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı Tabiat Varlıklarını Koruma Genel Müdürlüğü'nün Tuz Gölü Özel Çevre Koruma Bölgesi'ndeki kreş ve yuva noktasında toplu yavru ölümüne rastlanmadı. Bakan Murat Kurum, "Anadolu'nun en nazlı misafirleri bize emanet. Flamingo yavrularına gözümüz gibi baktık." dedi.

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İHA

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı, Türkiye'deki flamingo popülasyonunun devamlılığı için Tuz Gölü'ndeki üreme kolonilerinin korunmasına yönelik çalışmalarını sürdürüyor.

Tabiat Varlıklarını Koruma Genel Müdürlüğü, Tuz Gölü ÖÇKB'de 2022 yılında kuyu açma projesini başlattı.

Bu kuyular sayesinde flamingo yavrularının susuzlukla mücadele ettiği dönemlerde 4 kilometrelik boru hattından 'kreş' olarak bilinen yavru alanlarına su takviyesi yapıldı.

Motopomplarla yapılan takviye sırasında güneş enerjisinden faydalanıldı. Özellikle sıcaklığın yükseldiği ve susuzluğun arttığı temmuz ayında saha personelleri bölgeyi taradı. 2 yıldır uygulanan proje sayesinde bu yıl susuzluk sıkıntısına bağlı toplu yavru ölümleri yaşanmadı.

ÇEŞİTLİ TÜRLER İZLENİYOR

“Tuz Gölü Özel Çevre Koruma Bölgesi Tür ve Habitatların Araştırılması, Korunması ve İzlenmesi Projesi” ile de nesli tehdit ve tehlike altında olan türleri yaşatmak, korumak ve gelecek nesillere aktarmak için çalışmalar yapılıyor.

Kuluçka süreleri tamamladıktan sonra temmuz ayı içerisinde, Tuz Gölü'ndeki üreme alanlarından Konya Kanalı'na beslenmeye gelen flamingo yavruları, havadan fotoğraflarla sayılıyor. Ayrıca, başta flamingolar olmak üzere toy kuşu ve bozkır kartalı gibi nesli tehlikede olan türler de izleniyor.

"FLAMİNGO YAVRULARINA GÖZÜMÜZ GİBİ BAKTIK"

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı MuratKurum, bu yıl kreş olarak bilinen bölgede 4 bin 300 yavru flamingo tespit edildiğini açıkladı. Bölgenin görüntülerini sosyal medya hesabından paylaşan Bakan

Kurum, “Anadolu'nun en nazlı misafirleri bize emanet. Kuyu açıp, 4 kilometrelik boru hattı çektik, Tuz Gölü Özel Çevre Koruma Bölgesi'ne su getirdik. Sonra gün gün izledik. Flamingo yavrularına gözümüz gibi baktık. Bu yıl 4 bin 300 misafirimizi uğurluyoruz” dedi.

Haber Kaynağı: İhlas Haber Ajansı (İHA)