Murat Kurum Gazzeli Çocuk Ressamlar Sergisi'nde: Mücadele vereceğiz Beyoğlu'nda esnafı ziyaret eden Murat Kurum, Kurşun Geçirmez Düşler: Gazzeli Çocuk Ressamlar Sergisi'ne de gitti. Kurum "Onları hiçbir zaman yalnız bırakmayacağız" ifadeleriyle mücadelenin sürdürüleceğini vurguladı.

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DHA

Türkiye'de yerel seçim geri sayımı sürüyor.

AK Parti'nin İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan adayı Murat Kurum, bu bağlamda vatandaşı ziyaret ediyor.

Murat Kurum bu kez de Beyoğlu'nda esnafı ziyaret etti.

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı koordinasyonunda düzenlenen 'Kurşun Geçirmez Düşler: Gazzeli Çocuk Ressamlar Sergisi'ni dede ziyaret eden Kurum, konuya değindi.

"Gazze'deki kardeşlerimize yardım eli uzatmak için mücadele vereceğiz"

Kurum, Gazze'deki dramın son bulması için mücadele verileceğinin altını çizdi.

İşte o ifadelerin devamı;

Filistin'deki zulmü en ağır dille lanetliyoruz. Oradaki kardeşlerimizin huzur içerisinde yaşamasını da temenni ediyoruz. İnşallah onları hiçbir zaman yalnız bırakmayacağız, İstanbullular yalnız bırakmayacak 85 milyon vatandaşımız yalnız bırakmayacak. El ele Gazze'deki dramı son buldurmak için, oradaki kardeşlerimize her zaman yardım elimizi uzatmak için mücadelemizi vereceğiz.

Kurum daha sonra sergiden ayrılarak, Taksim Meydanı ve İstiklal Caddesi'ni gezdi, vatandaşlarla sohbet etti.

Haber Kaynağı: Demirören Haber Ajansı (DHA)