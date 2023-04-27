Murat Kurum, gençler ve kadınlarla buluştu Üsküdar’da düzenlenen programlarla ilk defa oy kullanacak gençler ve kadınlarla bir araya gelen Murat Kurum, önemli mesajlar verdi. Gençler ve kadınlar için 21 yılda yapılanlardan bahseden Bakan Kurum'a ilgi oldukça büyüktü.

DHA

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı ve İstanbul 1’inci Bölge Milletvekili Adayı Murat Kurum, bu seçimde ilk defa oy kullanacak gençlerle Valide Sultan Gemisi’nde bir araya geldi.

Gençlerle sohbet eden Kurum, lise öğrencileriyle bol bol fotoğraf çektirdi.

Bakan Kurum, ardından Çavuşdere Spor Sarayı’na geçerek kadın seçmenlerle kahvaltıda buluştu.

"Bütün mücadelemiz siz gençler için"

Gençlere Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın selamlarını getirdiğini söyleyen Kurum, “Gençlik, insan ömrünün en kıymetli hazinesi, hayat mevsimlerinin bahar faslıdır. Muhammed İkbâl’in dediği gibi “Bir milletin sermayesi para, gümüş, altın değil. İmanlı, dinç ve kudretli dimağlara sahip, çok çalışkan, cevval ve çevik gençleridir.” İşte bir milletin gücü, güçlü gençliğinden geliyor. Bütün masalarda kısa da olsa sohbet ettik. Hepsi pırıl pırıl ülkemiz, İstanbul’umuz, geleceğimiz için çok güzel hayaller kuruyorlar. İnşallah o hayalleri gerçeğe sizler dönüştüreceksiniz. Biz buna yürekten inanıyoruz. Bizim güçlü, bilinçli, TEKNOFEST gençliğimiz gümbür gümbür geliyor. İnşallah tüm dünyada söz sahibi olacaksınız. Bütün mücadelemiz siz gençler içindir. Sizlere daha iyi bir gelecek sunabilmek için çevremizi, ülkemizi her alanda geliştirmeye gayret ediyoruz. Şehirlerimizde yeşil alanı artırarak gençlerin daha temiz bir havayı soluması için mücadelemizi 81 ilimizde yapıyoruz” dedi.

"Sizlere daha iyi bir gelecek inşa etmek için gece demeden gündüz demeden çalışmaya devam edeceğiz"

Bakan Kurum, “Her geçen gün sizler için çok daha güzel adımları atıyoruz. Sayın cumhurbaşkanımız ‘Türkiye Yüzyılı İçin Doğru Adımlar’ yaklaşımıyla hazırlanan AK Parti seçim beyannamemizi açıkladı. Kaynağı ülkemizin kendi ürettiği doğal gaz ve petrol gelirlerinden sağlanacak bir Aile ve Gençlik Bankası kuracağız. Yükseköğrenimdeki gençlerimize bir defaya mahsus olmak üzere cep telefonu ve bilgisayar ediniminde vergi muafiyeti sağlayacağız. Gençlerimize aylık 10 GB ücretsiz internet vereceğiz. Önümüzdeki 5 yılda 6 milyon yeni istihdam oluşturarak işsizlik oranımızı yüzde 7 seviyesine gerileteceğiz. Sizlere daha iyi bir gelecek inşa etmek için gece demeden gündüz demeden çalışmaya, sizlere her yerde ve her alanda hizmet etmeye devam edeceğiz” diye konuştu.

"Kadınlarımız ülkemizi en güçlü şekilde temsil etsin diye TBMM’de en yüksek kadın temsil oranına ulaştık"

Bakan Kurum, Çavuşdere Spor Sarayı’nda kadın seçmenlerle kahvaltıda buluşma programında ise şunları söyledi: