Murat Kurum gençlere müjdeyi verdi: Toplu ulaşımda yüzde 40 indirim ve doğalgaz desteği Gençler için bir dizi müjde açıklayan İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Murat Kurum, toplu ulaşımda yüzde 40 indirim ve öğrenci evlerinde kalan gençlere 25 metreküp doğalgaz desteği verileceğini söyledi.

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İHA

İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Murat Kurum, Kağıthane Belediyesi Gençlik Meclisi binasında gençler ile bir araya geldi.

Kurum'a AK Parti Kağıthane İlçe Gençlik Kolları Başkanı Süheyl Hamza Telci, AK Parti Kağıthane Belediyesi Gençlik Meclisi Başkanı Merthan Aslan eşlik etti.

Burada yaptığı konuşmasında, gençlik meclisiyle birlikte İstanbul’da gençlerin söz sahibi olacağını belirten Murat Kurum, “Belediye istihdamlarında yüzde 25 gençlik ve yüzde 25 kadın kotası koyacağız” dedi.

Gençlere müjde üstüne müjde: Toplu ulaşımda yüzde 40 indirim

Gençler için bir dizi müjde açıklayan Kurum, toplu ulaşımda yüzde 40 indirim sağlanacağını, öğrenci evlerinde kalan gençlere 25 metreküp doğalgaz desteği verileceğini ve şehir dışına ailesinin yanına gitmek isteyenlerin yılda 2 defa otobüs biletinin yarısını karşılayacaklarını belirtti.

İlk kez evleneceklere 50 bin TL beyaz eşya desteği

İlk kez evlenecek ihtiyaç sahibi gençlere 50 bin TL beyaz eşya desteği vereceklerini belirten Kurum, girişimci gençleri de destekleyeceklerini sözlerine ekledi.

Kurum, “Eğitimini alan, yeni iş kuracak gençlerimize 100 bin TL sermaye desteği vereceğiz. 39 ilçede 100 bin gencimize hizmet verecek paylaşımlı ofisler oluşturacağız.” dedi.

İhtiyaç sahibi üniversitelilere 10 bin TL destek ödemesi

Müracaat eden ihtiyaç sahibi üniversite öğrencilerine 10 bin TL destek ödemesi yapılacağını da sözlerine ekledi.

“31 Mart akşamı İstanbul’u yeniden ehil ellere teslim edeceğiz” diyen Kurum, “Her zaman vatandaşımızın, gençlerimizin yanında olacağız. Tam zamanlı belediyecilik anlayışını hayata geçireceğiz. Sadece boş zamanlarında belediyeye uğrayan değil her zaman milletinin, gencinin, kadınının, İstanbul'un yanında olan bir belediyecilik anlayışıyla çalışacağız.” ifadelerini kullandı.

"31 Mart akşamı inşallah gençlik kazanacak ve hep birlikte fetret dönemini bitireceğiz"

İstanbul Büyükşehir Belediyesi’nde kurulacak olan ‘Gençlik Meclisi’ ile ilgili konuşan Kurum, “31 Mart akşamı inşallah gençlik kazanacak ve hep birlikte fetret dönemini bitireceğiz. Yeniden yükseliş dönemini başlatacağız. Kuracağımız gençlik meclisinde her alandan, her meslek dalından sizleri temsil edecek genç arkadaşlarımız olacak.” dedi.

Haber Kaynağı: İhlas Haber Ajansı (İHA)