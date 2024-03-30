Murat Kurum, gençlere yönelik vaatlerini tek tek anlattı Cumhur İttifakı'nın İstanbul adayı Murat Kurum, gençlere yönelik projelerini detaylı şekilde anlattı. İşte ulaşımdan istihdama kadar birçok alanda verilen müjdeler...

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ensonhaber.com

Yerel seçimlere sayılı saatler kaldı...

Seçimlerde heyecanın yüksek olacağı adreslerin başında ise İstanbul geliyor.

Kampanyasına devam eden Cumhur İttifakı'nın İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkan adayı Murat Kurum, TRT Haber'e konuk oldu.

Çalışmalarında özellikle gençleri önem sırası bakımında ilk sıralarda konumlayan Murat Kurum, canlı yayında gençlere yönelik vaatlerini detaylı bir şekilde anlattı.

"İlköğretim öğrencilerine ücretsiz, üniversitelilere yüzde 40 indirim"

Ulaşımdan eğitime, barınmadan evliliğe kadar bir çok konuda destekleri olacağını söyleyen Kurum, vaatlerini şöyle sıraladı:

İlköğretim öğrencilerine ücretsiz ulaşım sağlayacağız.



Üniversite öğrencilerine mevcut tarifeden yüzde 40 indirim yapacağız.



Tüm öğretmenlere indirimli ulaşım sağlayacağız.



Ve deniz ulaşımında ücretsiz aktarma sağlayacağız. Deniz ulaşımını teşvik edeceğiz.

10 bin lira eğitim desteği, doğalgaz ve evlilik desteği

Üniversite öğrencilerine yıllık 10 bin lira eğitim desteği vereceğiz.



Öğrenci evlerine aylık 25 metreküp doğalgaz desteği vereceğiz.



Bunun yanı sıra gençlere 50 bin lira evlilik desteği vereceğiz. Gençlerimize beyaz eşya desteği vererek yanlarında olacağız.

"100 bin TL hibe desteği"

Kadın girişimcilere 100 bin lira hibe desteği sağlayacağız. Bunlar hemen ilk 6 ayda gerçekleştireceğimiz projeler. İlk işini kuran gençlerimize 100 bin TL destek vereceğiz.



İstanbul'da eğitim külfet olmayacak. "Eşsiz İstanbul" hedefimizle sosyal yardımlar yapacağız. Çocuklara beslenme çantası Büyükşehir Belediyesinden olacak.

"Çalışan bir başkan olacağıma söz veriyorum"

"Sürekli sokakta, çalışan bir başkan olacağıma tüm İstanbullulara söz veriyorum" sözlerini şöyle sürdürdü: