Murat Kurum gençlerin evine misafir oldu: Mutfağa girdi menemen yaptı! Yerel seçim çalışmaları kapsamında sahada vatandaşlarla bir araya gelen Murat Kurum, bu kez sahurda gençlerle buluştu.

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ensonhaber.com

Yerel seçimlere sayılı günler kalırken, siyasi arenada hareketlilik artıyor.

Vatandaşlar, 31 Mart'ta sandık başında verecekleri oylarla 5 yıl boyunca görevde olacak belediye başkanlarını seçecek.

Bu kapsamda da projeleri ve yaptığı işlerle güçlü aynı zamanda da sevilen bir aday olan Cumhur İttifakı'nın İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) Başkan adayı Murat Kurum, sahada vatandaşlarla buluşuyor.

Vatandaşların gönlünde taht kuran Kurum, her daim ayrı bir yerde tuttuğu gençlere sahur sürprizi yaptı.

Gençler için mutfağa girdi

Fatih'te gençlerin evine konuk olan Murat Kurum, "İyi akşamlar sevgili gençler. Bakın sözümüzü tuttuk, geleceğiz dedik ve geldik." dedi.

Kurum'u gören gençlerin de sevinci yüzlerine yansıdı. Ardından gençler için mutfağa giren Murat Kurum, kendi elleriyle sahur için menemen yaptı.

"Soğansız olur"

O anları kendi Instagram hesabından paylaşan Murat Kurum, "Menemen soğansız olur." diyerek tercihini de göstermiş oldu.