Murat Kurum gençlerle buluştu: Sorunlarını dinledi Bakanlık görevi sırasında İstanbul'da büyük kentsel dönüşüm için yoğun çaba harcayan Murat Kurum İstanbul'da gençlerin sorunlarını dinledi ve çözümü için gerekli talimatların verileceğini kaydetti.

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ensonhaber.com

AK Parti İstanbul Milletvekili, TBMM Çevre Komisyonu Başkanı Murat Kurum saha çalışmalarını sürdürüyor.

Bakanlık görevi ve milletvekilliği sırasında vatandaşların sorunlarıyla yakından hemhal olan Murat Kurum vatandaşların sorunlarıyla iç içe olmaya devam ediyor.

Son olarak Murat Kurum İstanbul'da 'Gençlerle Biz Bize' programında gençlerle buluştu.

Sorunları dinledi, not aldı

Kurum programda gençlerin sorunlarını dinledi ve çözümü için yetkililere talimatlar verdi.

Kurum, bir gencin mahallesindeki parkta buluna basketbol sahasının kaldırıldığını öğrenince arkadaşlarına bir hafta içerisinde yerine tekrar basketbol sahası yapılması talimatı verdi.

"Bir projeniz olmazsa yolda kalırsınız"

Bir gencin İstanbul’un en önemli iki sorunu olan trafik ve depremle ilgili sorusuna da cevap veren Kurum şunları kaydetti:

Bu şehirle alakalı bir projeniz olmazsa yolda kalırsınız. 5 yıllık karneniz 0.

Gençlere ikramlarda bulundu

Ayrıca Kurum programda gençlere çorba ve kestane ikramında bulundu.