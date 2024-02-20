Murat Kurum gençlerle: "Diji İstanbul" ile İstanbul’umuzu teknolojinin merkezi yapacağız" Teknopark İstanbul Kuluçka Merkezi’nde gençlerle bir araya gelen Murat Kurum, o anları sosyal medya hesabından paylaştı.

ensonhaber.com

Cumhur İttifakı'nın İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) Başkan adayı Murat Kurum, çalışmalarını sürdürüyor.

Vatandaşlarla bir araya gelen ve projelerini anlatan Kurum, gençleri ise ayrı bir yerde tutuyor.

Gençlerin davetlerini kırmayan ve onlarla özel olarak ilgilenen Murat Kurum bugün, Pendik Teknopark İstanbul Kuluçka Merkezi’ndeydi.

Burada gençlerin hayalleriyle ortaya çıkan projeleri dinleyen Kurum, o anları sosyal medya hesabından paylaştı.

Kurum paylaşımında, şu ifadelere yer verdi;

"Diji İstanbul” ile İstanbul’umuzu teknolojinin merkezi yapacağız"