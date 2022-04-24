Ankara'da iftar programına davet edilen Bakan Murat Kurum, gençlere seslenerek "Türkiye'nin aydınlık yarınları sizlersiniz" dedi.

AK Parti Gençlik Kolları Başkanlığı, Başkent Millet Bahçesi'nde "Gençlik İftarı" programı düzenledi.

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum programa katılarak gençlerle bir araya geldi.

Oruçların açılmasıyla konuşma yapan Bana Murat Kurum, 21. yüzyılın Türkiye'sini dünyada söz sahibi yapacak, geleceğin teminatı bir gençliğe baktığını belirterek gençlerin ağabeyi olmaktan gurur duyduğunu söyledi.

"Bu milletin hedefi sizleri omuzların yükselecek"

Ne vakit gençlerle buluşsa şu anda olduğu gibi kendisini bir heyecan kapladığını belirten Kurum, gençlere çok güvendiklerini ifade etti. Abdürrahim Karakoç'un "Kardan Aydınlık" şiirini gençlerle okuyan Kurum, şunları dile getirdi:

"Sevgili gençler, Türkiye'nin aydınlık yarınları sizlersiniz. Bu milletin, bin yıllık hayallerine bizleri ulaştıracak olanlar sizlersiniz. Şunu aklınızdan hiç çıkarmayın, bu milletin bir hedefi var. O hedefi sizler omuzlarınızda yükselteceksiniz. 780 bin kilometrekare vatan toprağını, muasır medeniyetler seviyesinin üstüne sizler çıkaracaksınız. Çağ açıp çağ kapatan tüm insanlığın umudu bu milleti tekrar liderliğe sizler taşıyacaksınız. Recep Tayyip Erdoğan'ın bu milletin prangalarını tırnaklarıyla paramparça ettiğini hepimiz biliyoruz. Sizler, bu milletin ayaklarına yeni prangalar takmak isteyenlerle mücadeleden bir an bile geri durmayacaksınız."

Kurum, kendilerinden daha özgüvenli bir nesil olan gençlerin dünyayı hayran bırakacak geleceğin akıllı kentlerini, geleceğin şehirlerini inşa edeceğini kaydetti.

Murat Kurum, gençlerle iftar yaptı ViDEO

"Gençlerin desteği ve görüşleri ülkeye önemli eserler kazandıracak"

AK Parti Genel Sekreteri Fatih Şahin ise geride kalan 20 yılda ülkeye önemli hizmetlerde bulunduklarını, 2023'ten itibaren gençlerin desteği ve görüşleriyle ülkeye çok daha önemli eserler kazandıracaklarını ifade etti. Gençlerin katılımı ve enerjisiyle siyaset yapmaya devam edeceklerini kaydeden Şahin, gençlerin hedefleri doğrultusunda ülkenin gelişmeyi sürdüreceğini bildirdi.

AK Parti Genel Merkez Gençlik Kolları Başkanı Eyyüp Kadir İnan da AK Parti Gençlik Kolları Teşkilatı üyelerine çalışmaları için teşekkür ederek 2023'te yapılacak seçimlerin çok önemli olduğunu dile getirdi.

AA'nın haberine göre konuşmaların ardından Kurum ve protokol üyeleri ile gençler, Kahoot isimli bilgi yarışmasına katıldı. Kurum, yarışmada dereceye giren gençlere ödüllerini verdi. Programda, bazı milletvekilleri ve Altındağ Belediye Başkanı Asım Balcı da yer aldı.