Murat Kurum güne Eyüpsultan'da sabah namazıyla başladı Cumhur İttifakı’nın İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan adayı Murat Kurum, bu sabah Eyüpsultan Camii’nde sabah namazı kıldı.

ensonhaber.com

Türkiye sandık başına gidiyor.

Uzun süren yerel seçim maratonu sona ererken, Cumhur İttifakı'nın İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan adayı (İBB) Murat Kurum, güne Eyüpsultan'da başladı.

Namazını kıldı, dua etti

Sahada çalışmalarını sürdüren ve her bir ilçeyi tek tek gezen Kurum, seçim sabahı Eyüpsultan'da sabah namazını kıldı.

Namazını kıldıktan sonra dua eden Murat Kurum'u orada bulunan vatandaşlar fotoğrafladı.

Seçim çalışmalarına da Eyüpsultan'da başladı

Cumhur İttifakı’nın İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan adayı Murat Kurum, adaylığı açıklandıktan sonra sabah namazını Eyüpsultan'da kılarak çalışmalarına başlamıştı.