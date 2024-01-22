Türkiye, yerel seçimlere gidiyor...
31 Mart'ta sandık başına gidecek olan vatandaşlar, 5 yıl boyunca görevde kalacak olan belediye başkanını seçecek.
Bu kapsamda da siyasi partilerin adayları netleşti ve çalışmalar başladı.
En fazla merak edilen ise AK Parti'nin İstanbul'da çıkaracağı adaydı...
Cumhur İttifakı'nın İstanbul adayı ise herkesin sevdiği bir isim olan Murat Kurum oldu.
Kurum, adaylığının açıklanmasının ardından İstanbul'u ilçe ilçe gezmeye ve vatandaşlarla bir araya gelmeye başladı.
Gittiği her yerde vatandaşların sorunlarını dinleyen Murat Kurum, özellikle kentsel dönüşüm meselesine dikkati çekiyor.
"İstanbul için hazır ve kararlıyız"
Sosyal medya üzerinden yeni bir paylaşım yapan ve bir kez güvenli binalara dikkati çeken; "Sözümüz İstanbul'a. Her bir kardeşimiz; evine daha rahat ulaşacak. Daha dirençli bir binada oturacak. Yuvasına güven içinde gidecek. Hak ettiğiniz İstanbul için hazır ve kararlıyız." diyen Kurum, şu ifadeleri kullandı;
İstanbul'un bu duruşu; "Bu şehir ilelebet benim şehrimdir!" diyen Sultan Fatih'in duruşudur.
Bu duruş; "Eserlerimin emanetçileri nerede?" diye soran Mimar Sinan'ın duruşudur.
Bu ses; "Hayatı İstanbul'u yeniden tarihin merkezine getirmek" olan Mustafa Kemal Atatürk'ün sesidir.
Bu dua, İstanbul'un makus tarihini değiştirmek için uyku nedir bilmeyen, tüm ömrünü milletine adayan liderimiz, Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'ın duasıdır.
Ve biz şimdi tarihin ve milletin önünde; İstanbul sevdalısı, Sayın Cumhurbaşkanımızın huzurunda bu Şehr-i İstanbul'a söz veriyoruz.
İstanbul'un sorunlarını, dertlerini bilen kadrolarla birlikte bu şehirde oluşan karmaşayı sonlandıracağız.
"İstanbul'da da tek bir riskli yapı kalmayıncaya kadar..."
81 şehrimizde, tüm afet alanlarında; depremlerde, sellerde, yangınlarda nasıl çalıştıysak İstanbul'da da tek bir riskli yapı kalmayıncaya kadar, trafik çilesini ortadan kaldırıncaya kadar, sokakları huzur ve güvenle dolana kadar çalışacağız.
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