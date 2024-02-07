Murat Kurum, Hak-İş Federasyonu Genişletilmiş İl Başkanları toplantısında konuştu İşçi ve emeklilere her zaman destek olduklarını söyleyen Cumhur İttifakı'nın İstanbul Büyükşehir Belediyesi Başkan adayı Murat Kurum, işçilerinin yüzünün her zaman gülmesini istediklerini söyledi.

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Hak-İş Federasyonu Genişletilmiş İl Başkanları toplantısında konuşan Cumhur İttifakı'nın İstanbul Büyükşehir Belediyesi Başkan adayı Murat Kurum, önemli mesajlar verdi.

Çözüm odaklı bir profile sahip olan Kurum, 22 yıl boyunca işçiye, memura ve emekliye verilen desteklerin altını çizdi.

Bundan sonraki süreç için desteklerin devam edeceğini de söyleyen Kurum, şu ifadeleri kullandı;

"Sendikalarımızla birlikte yerli ve milli bir duruşu hep birlikte sergiledik"

"Biz 22 yıldır işçimizin, memurumuzun emeklimizin hak arama mücadelesine hep destek verdik. Bu yolda çalışan HAK-İŞ gibi sendikalarımıza, emekçi kardeşlerimizin yarınlarına ve yarınlar için adımlara hep değer verdik.



Sadece hakların elde edilmesi noktasında değil inanın devletimiz bu manada ilerlediği tüm yollarda, en kritik süreçlerde, dönemeçlerde sendikalarımızla birlikte yerli ve milli bir duruşu hep birlikte sergiledik.

"İşçimizin, kardeşlerimizin yüzü her zaman gülsün"

Biz işçimiz için alın terimiz, emeğimiz için hep birlikte bu mücadeleyi vereceğiz. İstiyoruz ki işçimizin, kardeşlerimizin yüzü her zaman gülsün. Siz her şeyin en güzeline layıksınız, gururumuzsunuz. Allah hepinizden razı olsun.

"Beraber kazanacağız"

31 Mart'ta beraber kazanacağız. 31 Mart'tan sonra da sizlerle birlikte çalışacağız ve şehrimiz için çalışacağız ve Sultan Fatih'in şehri aziz İstanbul'umuz için mücadelemizi gece gündüz yapmaya devam edeceğiz.

"Sendikalarımız bundan önceki görevlerinde olduğu gibi belediyede de bizim yol arkadaşımız olacak"

1 Nisan'da göreve geldiğimizde bakanlığım döneminde de hep koruduğum bir ilkeyi inşallah İBB'de uygulayacağız.



Katılımcılığı en üst seviyeye çıkaracağız. Yani sendikalarımız bundan önceki görevlerinde olduğu gibi belediyede de bizim yol arkadaşımız olacaklar.



Birlikte iştişare etmekle kalmayıp, icraatı da, projeyi de beraber uygulayacağımız paydaşlarımız olacaktır. Öncelikle çalışanlarımızın, işçi kardeşlerimizin ve memurlarımızın haklarına, çalışma koşullarına dair tüm iyileştirmeleri sizlerle birlikte tasarlayıp, uygulayacağız.

"İşçi ile belediye yönetimi arasındaki anlaşmazlıkları çözeceğiz"

İşçi ile belediye yönetimi arasındaki anlaşmazlıkları ki buradan ilan ediyorum; işçi ve emekçi kardeşlerimize daima onların yanında olarak, pozitif ayrımcılık yaparak birlikte çözeceğiz.



İstanbul'daki tüm sektörlerde çalışan işçi kardeşlerimize yönelik sendikalarımızın düzenlediği özel eğitim programlarına da maddi ve manevi açıdan tüm desteği İstanbul Büyükşehir Belediyesi olarak biz vereceğiz.

İstanbul'daki ulaşım problemine dair

İstanbul'un ekonomik potansiyelini hayata geçirilmesinin önündeki en büyük 2 engel;



Kayıp 5 yılda dönüşümün durması ve trafik çilesidir. Bunu bugün nereye gitseniz, hangi sokağa gitseniz, hangi ilçede vatandaşımızla karşılaşsanız bundan artık illalah etmiş durumdalar.



Her gün trafikte kaybettiğimiz saatler, tüm işletmecilerimize, işçimize, emekçimize, esnafımıza geri döndürülemeyen bedeller ödetmiştir.



Halbuki İstanbul, Türkiye ekonomisinin lokomatifidir, itici gücüdür. İstanbul'un kilitlenmesi demek Türkiye'nin kilitlenmesi demektir. Ulaşım problemi çözülmüş bir İstanbul, tüm işletmelerin, işçi kardeşlerimizin daha çok işi daha az maliyetle yapması demektir.

"CHP'li yönetim ve temsil ettiği zihniyet..."

CHP'li yönetim ve temsil ettiği zihniyet maalesef çözümsüzlük siyasetini 5 yıl boyunca bu şehirde hakim kılmış ve İstanbul'umuzun ekonomik performansını bile isteye yavaşlatmıştır.

Kentsel dönüşüm süreci

İstanbul'u hem depreme hazırlayan hem de bu manada yerel ekonomiyi ve istihdam imkanlarını en üst noktaya taşıyan kentsel dönüşüm için var olan gücümüzle sizlerle birlikte çalışacağız.



İstanbul'da 5 yılda 650 bin konut üreteceğiz, 100 bin sosyal konut yapacağız. Bu konutlar kiralanacak ve kentsel dönüşüme giren kardeşlerimize, 39 ilçeye yetecek şekliyle bu projeleri gerçekleştireceğiz. Benim kentsel dönüşüme giren kardeşim bizim yaptığımız bu evlerde kirada oturacak. Projesinin bitmesini bekleyecek.



Bittiği zaman bu projelerde yerlerini almış olacak. Bu konutlarımızın kira fiyatları makul olacak. Hem İstanbul'daki kira fiyatlarının düşürülmesine hem de vatandaşımıza bu manada destek olmak için bu projeyi yapacağız.

"Kooperatiflere KİPTAŞ eliyle destek vereceğiz"

Memurlarımızın, işçilerimizin, emekçi kardeşlerimizin kuracakları kooperatiflere de KİPTAŞ eliyle proje ve yapım gibi teknik destekler vereceğiz. Sendika üyesi kardeşlerimiz bir araya gelecekler ve bu birliktelikle birlikte biz büyükşehir belediyesi olarak KİPTAŞ eliyle her türlü desteği vereceğiz.

"Herkesi kucaklayacağız"

Biz İstanbul'un her anında yanında olacağız. Milletimizle beraber olacağız.



İstanbul'u yersiz gündemlerle zaman kaybettirenlerden olmayacağız. 5 yıldır İstanbullular hizmet ve eser yerine sadece algı çalışmalarını görüyorlar.



Artık 'herkesi kucaklayacağız' deyip milleti kutuplaştırma çabalarını milletimiz görüyor. Biz sahici olacağız, samimi olacağız, tüm İstanbullularla dost olacağız, yoldaş olacağız, kardeş olacağız.

"5 yılda yere düşürülmeye çalışılan o 570 yıllık onuru, gururu yeniden ayağa kaldıracağız"