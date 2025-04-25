Haber Merkezi

İstanbul'da merkez üssü Silivri açıkları olan 6.2 büyüklüğündeki depremin ardından vatandaşlar büyük bir panik yaşadı.

AFAD verilerine göre, merkez üssü Marmara Denizi, İstanbul'un Silivri ilçesi olan 6.2 büyüklüğündeki sarsıntı, İstanbul'un yanı sıra çevre illerden de hissedildi.

Depremin ardından çok sayıda artçı sarsıntı yaşandı.

ALARM DURUMUNA GEÇİLDİ

Depremin ilk anından itibaren alarm seviyesine geçen devlet kurumları, sahada çalışmalarına hız verdi.

BAKAN KURUM ÇALIŞMALARINI SÜRDÜRÜYOR

Ankara'dan İstanbul'a geçen Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, ekiplerin koordinasyonu için yoğun çalışmalarını sürdürüyor.

DEPREMİN RAPORUNU AÇIKLADI

Bakan Murat Kurum, tv100 canlı yayınında depremin hasar raporunu açıkladı.

"6 BİN 539 İHBAR ALDIK"

Murat Kurum, depremden sonra 6 bin 539 bina hasarı ihbarı aldıklarını, bu binalardan bin 473 binanın hasarsız, 101 binanın ise az hasarlı olarak tespit edildiğini söyledi.

EN ÇOK HASAR İHBARI YAPILAN İLÇELERİ AÇIKLADI

Kurum, En çok hasar ihbar yapılan ilçelerin dağılımının ise, Bahçelievler, Esenler, Bağcılar, Zeytinburnu, Avcılar olduğunu söyledi.

"YÜZDE 80'İ AVRUPA YAKASI"

Kurum, "Hasar ihbarı dağılımına bakınca bu tablo ortaya çıkıyor. Hasarların ihbar yüzdesine bakınca yüzde 80'i Avrupa Yakası'ndan geliyor" dedi.

"6.2'LİK DEPREMİ HABERCİ OLARAK KONUMLANDIRMAK DOĞRU DEĞİL"

Bakan Murat Kurum'un açıklamalarından öne çıkanlar şu şekilde:

Bilim insanlarımız bu konuda ikiye ayrılıyor. Birtakım bilim insanımız öncülü derken birtakım bilim insanımız ise bunun bilimsel bir dayanağı olmadığını söylüyor. ABD'deki bilimsel verilere bakınca böylesi büyük bir deprem öncesi deprem olma olasılığını yüzde 5 olarak açıklıyor. Dolayısıyla bu 6.2'lik depremi bir haberci olarak konumlandırmak da depremin olmayacağını söylemek de doğru değil. Dün akşam itibarıyla parklarda, millet bahçelerinde, toplanma alanlarında 40 bini aşkın vatandaşımız misafir edildi. 500 bini aşkın çorba ve 1 milyon su ve kumanya dağıtımı yapıldı. Bugün bu sayı daha az tabi düne nazaran.

"DEPREMİN KISA SÜRMESİ CİDDİ BİR YIKIMI ENGELLEDİ"

Vatandaşlarımız ister istemez tedirgin oluyor. Bir kısmı İstanbul dışına çıktı. Yaşanan artçılarla panik yaşansa da paniğe gerek yok, bunu söyleyebiliriz. Depremin süresinin 13 saniye olması ivmesinin düşük olması sebebiyle büyük bir yıkım yaşanmadı. Hatırlarsanız Elazığ Sivrice'deki depremin büyüklüğü de böyleydi ama kısa sürmesi yıkımı engelledi. Bu süre uzasaydı ve şiddetinin yükselmesi durumunda 6.2 de oldukça büyük bir deprem olup hasar verebilirdi.

BİNALARIN YÜZDE 60'I 2000 SONRASI

Riskli bina olarak bakıldığında 2000 öncesi 3 milyon 393 bin 77 bağımsız bölüm yapılmış. 2025 yılı itibarıyla ise İstanbul'da 8 milyon 70 bin 117 bağımsız bölüm var. Yani 3.3 milyon bağımsız bölüm 1999 yılı öncesi yönetmeliğe göre yapılmış. Yaşadığımız depremlerde yıkılan, hasar gören yapıların yüzde 98'i 1999 öncesi yapılan yapılar. Yıkılma riski yeni yönetmeliğe göre yapılmadığı için daha fazla. Bugün baktığımızda 8 milyonu aşkın bağımsız bölümün yaklaşık yüzde 60'ı yeni yönetmeliklere göre yapılmış ve bir plan proje çerçevesinde inşa edilmiş yapılar. Yapılan değerlendirmelerde 1.5 milyon riskli bağımsız bölüm sayısı olduğunu görüyoruz. 600 bini de acil dönüşmesi gerekiyor. Bizim İstanbul'u kurtarma planımız bu. Burada sevindirici olan kısım ise yüzde 60'ı yeni bina.

"BİZİM İSTANBUL'U KURTARMA PLANIMIZ BU"

2000 yılında İstanbul'un tamamı riskliydi. Bu çerçevede yapılan projeler, imar planları, düzenlemeler, yönetmelikler yüzde 60'ını güvenli hale getirmiş ve bu çalışmaları 2012 yılından bugüne sürdürüyoruz ve 2012 yılından bugüne 923 bağımsız bölümün dönüşümünü tamamladık. Bizim İstanbul'u kurtarma planımız bu. Devletimiz tüm imkanlarını vatandaşlarımız için seferber etmiş durumdadır. Cumhurbaşkanımız 2023'ün Mayıs'ında söylemişti. İstanbul'da dönüşmek isteyen her vatandaşımıza destek olacağımızı söylemiştik ve bu tarihten bugüne 41 bin bağımsız bölüm bu projeye dahil oldu. Hala başvuru alıyoruz.

"6.2'LİK DEPREMDE BİNASI HASAR GÖREN VATANDAŞLARIMIZ YARISI BİZDEN'E DAHİL EDİLECEK"

Bugün itibarıyla tespitimiz 101 az hasarlı binamız var. Arkadaşlarımız birkaç gün içinde bütün hasar tespitlerini tamamlayacak. Bunun ardından 6.2'lik depremdeki az hasarlı bina sahipleriyle irtibata geçilecek ve vatandaşlarımız isterlerse yarısı bizden kampanyasına dahil edilecek. Bunun dışında kentsel dönüşümle ilgili başkanlığımız var İstanbul'da. Buraya başvuru yapabilirler. ALO 181'i arayarak da Yarısı Bizden'e başvuru için bilgi alabilirler.

"HER DEPREM İÇİN PLANIMIZ VAR"

Türkiye afet müdahale planı var. Bu planın her il için de bir çalışması var. İstanbul'un da var. Depremin şiddetine göre bu plan otomatik olarak devreye giriyor. Arama kurtarmadan tutun da hasar tespit, enkaz kaldırma vs. gibi tüm birimler devreye giriyor hemen. Hiçbir enkaz olmamasına rağmen bu depremde de bu planlar devreye girdi.

"KUZEY MARMARA AFET ANINDA KULLANILACAK GÜZERGAH"

Kuzey Marmara Otoyolu örneğin İstanbul'un afet anında acil yardımların kullanılacağı ulaşım güzergahı. Bütün bunların planları belli. Metrobüs güzergahları acil durumlarda kullanılacak. İletişim yine en önemli husus. Baz istasyonları ölçeğinde 7 kat güçlendirme yapıldı. Diğer illerden hemen baz istasyonları nakliye edildi bu depremde de. Ufak tefek problemler dışında büyük bir sorun yaşamadık iletişim hususunda.

"KUZEY MARMARA 7-8'LİK DEPREME DAYANACAK ŞEKİLDE YAPILDI"

Kuzey Marmara Otoyolu 7-8'lik depremlere dayanabilecek şekilde yapıldı. Yine hastanelerimizin tamamına yakını sismik izolatörlü. Lojistik açıdan limanlarımızı konuştuk ve tekrar planların üzerinden geçtik.

"6 ŞUBAT DEPREMLERİ GİBİ BÜYÜK BİR DEPREMİN ÜSTESİNDEN GELDİK"

6 Şubat depremleri çok büyük bir depremdi. Böylesi büyük bir depremin üstesinden geldik. Belki biraz gecikti ama 11 ili 14 milyon vatandaşı etkileyen böylesine büyük bir deprem sonrasında 2 yıl geçmiş 201 bin konutu inşa etmişsiniz. Bir ülke inşa ediliyor neredeyse. Hep beraber bir mücadele vererek böylesi büyük bir afetin üstesinden geldik.

"6.2'LİK DEPREM SONRASI VATANDAŞLARIMIZ MİLLET BAHÇELERİNE GİTTİ"

Bu 6.2'lik depremde gördük ki vatandaşlarımız öncelikle millet bahçelerine gittiler. Kendilerini orada güvende hissettiler ve buraya ulaştılar. İstanbul'da 5 bin 500 toplanma alanı belirledik. Kişi başına 3.9 metrekare toplanma alanı düşüyor bugün. Bu sayıyı daha da artıracağız.