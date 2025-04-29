Murat Kurum: Hasar tespit çalışmalarını en kısa sürede tamamlayacağız

Haber Merkezi

İstanbul, 23 Nisan tarihinde 6.2 büyüklüğünde deprem ile sarsıldı...

Deprem sonrası yetkililer tarafından yapılan açıklamalarda can kaybının yaşanmadığı bildirilirken, hasar tespit çalışmalarına ise hızla başlandığı ifade edilmişti.

Bu kapsamda bir açıklama da Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum'dan geldi.

SON DURUMU PAYLAŞTI

Bakan Kurum, sosyal medya platformu X üzerinden paylaşımda bulunarak, hasar tespit çalışmalarını en kısa sürede tamamlayacaklarını bildirdi.

Murat Kurum, paylaşımında şu ifadelere yer verdi:

"25 BİN 17 BİNAYI İNCELEDİK"