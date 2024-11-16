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Haber Merkezi

Türkiye'nin yüreğini yakan Kahramanmaraş merkezli depremler, tam 11 ilde hissedilmişti.

"Asrın felaketi" olarak adlandırılan depremlerde birçok ilde büyük yıkımlar meydana geldi.

50 binden fazla canımızı kaybettiğimiz depremlerin ardından vakit kaybetmeden kollar sıvandı ve yaralar sarılmaya başlandı.

Yaşanan sürecin ardından devlet, evlerini kaybeden depremzedeler için kalıcı konut projesinin startını verdi.

BAKAN KURUM DEPREM KONUTLARI ÇALIŞMALARINI SÜRDÜRÜYOR

Deprem konutları çalışmalarında depremzedeleri bir an olsun yalnız bırakmayan Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, deprem bölgesinde çalışmalarına devam ediyor.

Kurum, sosyal medya hesabı üzerinden Hatay'ın Antakya ilçesinde bağlı Gülderen Mahallesi'nde gerçekleştirilen deprem konutları projesine ilişkin paylaşımda bulundu.

BİN 581 DEPREMZEDE EVİNE KAVUŞTU

Bakan Kurum, 310 dönümlük arazi üzerine inşaat edilen 2 bin 681 konutun tamamlandığını duyurdu.

Şu ana kadar bin 581'i teslim edilen konutlara 755 ailenin yerleştirildiği açıklandı.

"DEPREMİ YAŞAYANLARI HİÇBİR ZAMAN YALNIZ BIRAKMADI"

Devletin ve Bakan Kurum'un çalışmaları sayesinde yeni evine kavuşan bir depremzede bir vatandaş, yaşadığı sürece ilişkin şöyle konuştu: