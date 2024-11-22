Bu videoyu izlemek için lütfen JavaScript'i etkinleştirin

AA

Türkiye, 6 Şubat 2023 tarihindeki Kahramanmaraş merkezli depremlerin izlerini silmeye devam ediyor.

Vatandaşları daha güvenli yuvalara yerleştirmek için yapılan çalışmaların en yoğunu, Hatay'da sürüyor.

Depremde ağır hasar alan Hatay Uzun Çarşı'yı ayağı kaldırma çalışmalarının detaylarını ise Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum paylaştı.

"HATAY'IMIZI YENİDEN MEDENİYET MERKEZİ YAPACAĞIZ"

Bakan Kurum, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "Hatay'da ticaretin kalbinin attığı Uzun Çarşı'yı ayağa kaldırıyoruz. Bu kadim şehri öyle bir inşa ve ihya edeceğiz ki Hatay'ımızı yeniden tarihin, kültürün, medeniyetin merkezi yapacağız." ifadelerini kullandı.

Paylaşımda, bölgeden görüntüler de yer aldı.

MURAT KURUM, 4 AYDA 21 KEZ DEPREM BÖLGESİNİ ZİYARET ETTİ

Bakanlık tarafından konuya ilişkin yapılan açıklamada da Murat Kurum'un, yeniden göreve başlamasının ardından 4 aylık sürede 21 kez deprem bölgesini ziyaret ettiği belirtildi.

ANTAKYA MİMARİSİNE UYGUN 131 DÜKKAN VE İŞ YERİ İNŞA EDİLECEK

Hatay'daki çalışmalara ilişkin bilgi verilen açıklamada, tarihi Uzun Çarşı'nın ihalesinin 4 Ekim'de yapıldığı hatırlatılarak, "TOKİ'nin yürüttüğü proje kapsamında Uzun Çarşı'nın ilk etabında 6 bin 441 metrekarelik alanda 3 ada içinde Antakya mimarisine uygun 131 dükkan ve iş yeri inşa edilecek. Bölgede sondaj çalışmaları başladı. İş yerleri zemin artı 1'i geçmeyecek şekilde yapılacak." ifadelerine yer verildi.

İNŞAATLAR 11 ETAP HALİNDE SÜRÜYOR

Sit alanı olarak tescillenen Kemalpaşa Caddesi'nde Kentsel Dönüşüm Başkanlığı tarafından 20 bin metrekarelik alanda 11 etap halinde inşaatların sürdüğü belirtilen açıklamada, 7 etapta 426 dükkanın inşasına başlandığı, Kurtuluş Caddesi'nde ise TOKİ tarafından 4 ada içerisinde 11 bin 254 metrekare alanda, 54 dükkan ve 47 konutun inşa edileceği bildirildi.