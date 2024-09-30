Murat Kurum, Hataylı depremzede aileyi ziyaret etti Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, Hatay temasları kapsamında 100 bininci konutu teslim alan Damlı Ailesi'ni yeni evlerinde ziyaret etti.

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Haber Merkezi

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı tarafından bugüne kadar teslim edilen konut/iş yeri sayısı 101 bin 254’e ulaştı.

Kırıkhan’da yaşayan 3 çocuklu Selim-Hatice Damlı çifti, kura çekiminde 100 bininci konutun hak sahibi oldu.

TOKİ’nin inşa ettiği eve misafir olan Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, aileye yeni yuvalarının hayırlı olmasını diledi.

DEPREMZEDE AİLEYE MİSAFİR OLDU

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın selamlarını getirdiğini belirten Bakan Kurum, aileyle sohbet edip taleplerini dinledi.

Kırıkhan’da sanayide tamirci olarak çalışan Selim Damlı, oturdukları yeni konutlarından çok memnun olduklarını söyledi.

Damlı, “Burada ilk oturan ailelerden biri biziz. Çok memnunuz. Böyle güzel bir evde oturacağımızı hayal bile edemezdik.” dedi.

"HUZURLA OTURSUNLAR, HANELERİ ŞEN OLSUN"

Ziyaretin görüntülerini sosyal medya hesabından paylaşan Bakan Kurum, "Her buluşmamız ailemizden birini ziyaret etmek gibi… Bu kez de deprem bölgesinde 100 bininci konutumuzun sahibi Damlı Ailesi'nin misafiri olduk. Huzurla otursunlar, haneleri şen olsun." ifadelerini kullandı.