Murat Kurum İHH'yı ziyaret etti: İBB, Gazze'deki çocukların elinden tutacak İHH Başkanı Bülent Yıldırım ile görüşen Murat Kurum, 31 Mart seçimlerinin dünya mazlumları açısından önemine dikkat çekerken, İstanbul'un mazlumlara yardımda en ön safta olacağını söyledi.

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ensonhaber.com

Cumhur İttifakı'nın İstanbul adayı Murat Kurum, sivil toplum kuruluşlarını ziyaretlerine devam ediyor.

Kurum bu kapsamda sadece Türkiye'de değil tüm dünya mazlumlarının yardımına koşan İHH'yı ziyaret etti.

İHH Başkanı Bülent Yıldırım ile görüşen Kurum, basına açıklamalarda bulundu.

"31 Mart tüm dünya mazlumlarının umutla beklediği seçimdir"

31 Mart seçimlerinin dünya mazlumlarına yardım ulaştırmada önemine dikkat çeken Kurum, şöyle konuştu:

"31 Mart seçimi sadece İstanbul'u ilgilendiren bir seçim değildir. Aynı zamanda tüm dünya mazlumlarının umutla beklediği bir seçimdir.

İnşallah bu motivasyonla sandığa gideceğiz ve bundan önce olduğu gibi yine milletimiz için dünyadaki mazlumlar için...

"İBB Gazze'deki o çocukların elinden tutacak"

İstanbul her zaman o ön safta yer alacak. İBB Gazze'deki o çocukların elinden tutacak. İBB o Kudüs'teki yavrularımızın geleceğini inşa edecek. İBB Afganistan'da Somali'de bizi bekleyen umutları inşallah yeşerecek.

Nasıl afetlerde omuz omuza çalıştıysak burada da olası afetler için her türlü hazırlığı beraber yapacağız."