Murat Kurum ile vatandaş arasındaki diyalog: 'İşten çıkarılanları geri alacağız!' AK Parti İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Murat Kurum, İBB tarafından işten çıkarıldığını söyleyen bir vatandaşa, "İşten çıkarılan arkadaşları geri alacağız. Hiçbir arkadaşımızı işten atmayacağız" dedi.

Bu videoyu izlemek için lütfen JavaScript'i etkinleştirin

DHA

Yerel seçimlere yaklaşılırken sahadaki hazırlıklar hız kazandı.

AK Parti'nin İBB adayı Murat Kurum bugün çalışmalara başladı.

İlk durağı sabah namazının ardından Eyüpsultan ve Fatih'e giden Kurum, burada vatandaşlarla ve esnafla yakından ilgilendi.

Üsküdarlılarla bir araya geldi

Ardından sonraki durağı ise Üsküdar oldu.

Tarihi Balıkçılar Çarşısı'nı ziyaret eden Murat Kurum, halkın yoğun ilgisiyle karşılandı.

"Hiçbir arkadaşımızı da işten atmayacağız"

Ziyaret sırasında Kurum'un yanına yaklaşan bir vatandaş, İBB tarafından işten çıkarıldığını belirtti.

Bunun üzerine Murat Kurum, "İşten çıkarılan arkadaşları geri alacağız ve onların yaptığı gibi haksız yere hiçbir arkadaşımızı da işten atmayacağız." dedi.

Dün düzenlenen AK Parti'nin aday tanıtım programında konuşan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından, "Güzel İstanbulumuzu muradına kavuşturacak." sözleriyle Murat Kurum'un adını açıkladı.

Haber Kaynağı: Demirören Haber Ajansı (DHA)