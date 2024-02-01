Murat Kurum: İlköğretim öğrencilerimizin ulaşımını tamamen ücretsiz yapacağız Güngören'de konuşan Murat Kurum, 31 Mart seçimlerinde son noktayı milletin koyacağını ve gerçek belediyeciliği destekleyeceğini söyledi. Öğrencileri de unutmayan Kurum, müjdelerinden de bahsetti.

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ensonhaber.com

Cumhur İttifakı'nın İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı adayı Murat Kurum, çalışmalarını sahada sürdürüyor.

Yerel seçime doğru ilerlerken İstanbul için hazırladığı tüm projeleri vatandaşlara tek tek anlatan Kurum, bu defa Güngören'de konuştu.

İstanbul Güngören'de yaptığı konuşmada Kurum, kentsel dönüşümden ulaşıma kadar birçok konuya değindi.

Konuşmasında öğrencilere olan müjdelerini de anlatan Murat Kurum, "İlkokul öğrencilerimize ulaşımı tamamen ücretsiz yapacağız." diyerek şöyle devam etti;

"Size 3 müjdemiz daha var"

Benden size 3 müjde daha.



Çocukların İstanbul’unda; çocuklar mutlu olacak. Okula giden çocuklar mutlu olacak. Aileler huzurlu olacak.



Okul çağındaki çocuklarımız için tüm okullarımıza beslenme desteği vereceğiz. Bizim vereceğimiz beslenme desteği bardağın yarısını doldurmayacak şekilde sadece süt olmayacak.



Biz, söz verdik mi sözün tutulması için bu kadrolarla bu ekibimizle birlikte gece gündüz çalışırız, koştururuz.



İlkokul öğrencilerimize ulaşımı tamamen ücretsiz yapacağız.



Aile kartla annelere daha önce verilen ulaşım hakkını değiştiriyoruz ve burada artık hem yaşı 0-6’ya çıkarıyoruz. Hem de eşlerinize de çocuklarımızla birlikte ücretsiz seyahat hakkı vereceğiz.

"Son noktayı aziz milletimiz koyacaktır"