Murat Kurum: İngiltere'den çöp ithali iddiaları asılsız

İthal atık dökümü iddialarına ilişkin açıklama yapan Murat Kurum, eski görüntülerin servis edildiğini belirtti. Kurum, “Fotoğrafları paylaşılan yerlerde ithal atık dökümü söz konusu değildir.” dedi.

İngiltere merkezli Daily Mirror gazetesi İngiltere'den Türkiye'ye atık ithalatı yapıldığına dair mesnetsiz bir haber yayınladı.

Söz konusu haberde 2020 yılında 200 bin ton, 2022 yılının ilk çeyreğinde ise 150 bin ton plastik çöp İngiltere’den Türkiye’ye gönderildiği yazıldı.

Bu iddialara cevap ise en yetkili isimden geldi.

Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum, ithal atık dökümü iddialarına Twitter üzerinden yanıt verdi.

"Eski görüntüler tekrar tekrar gündeme getiriliyor"

Bakan Kurum, Türkiye'nin hiçbir zaman çöp ithalatı yapmadığını belirterek, eski görüntüler kullanılarak aynı konunun tekrar tekrar gündeme getirildiğini söyledi.

"İthal atık dökümü söz konusu değil"

Konuya ilişkin açıklamasına devam eden Murat Kurum, "İddiaya konu olan, fotoğrafları paylaşılan yerlerde ithal atık dökümü söz konusu değildir, olamaz." ifadesini kullandı.

"Çöp değil, atık alıyoruz"

Türkiye'nin İngiltere'den çöp değil geri dönüşümü mümkün olan atıklar aldığını vurgulayan Kurum, geri dönüşümü mümkün olmayan atıkların ithalinin yasaklandığını hatırlattı.

Murat Kurum ayrıca habere konu olan Adana ilimizdeki bölgenin son halini de sosyal medya hesabı üzerinden "Anlık Adana" diyerek paylaştı.

Murat Kurum: İngiltere'den çöp ithali iddiaları asılsızdır VİDEO



