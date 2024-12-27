AA

6 şubat depremlerinin en çok hasar verdiği şehirlerin başında Hatay geliyor.

Felaketi her sokağında yaşayan şehir tekrar ayağa kaldırılıyor.

Bu kapsamda İskenderun yueni sahilini kavuşuyor.

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, sosyal medya hesabından İskenderun Sahil Projesi'ne ilişkin paylaşım yaptı.

"İSKENDERUMLULAR SAHİLLERİNE KAVUŞACAK"

Hatay'da yarın 14.30'da düzenlenecek törenin duyurusunu paylaşan Kurum, "İskenderun sahilimize öyle bir proje hazırladık ki İskenderunlular özledikleri sahillerine yeniden kavuşacak. Deniz ile sahil şeridini en güvenli, en çevreci, en konforlu haliyle birleştiriyoruz. Yarın tüm hemşehrilerimizi heyecanımızı paylaşmaya bekliyoruz." ifadelerini kullandı.