Murat Kurum: İSKİ tam bir rezalet diyor, evet siz bu hale getirdiniz Beysen Buluşmaları kapsamında konuşan Murat Kurum, İSKİ'nin son durumuna değindi. İSKİ'nin elektrik faturasını dahi ödeyemediğini söyleyen Kurum, kaynakları kendi gelirleri için harcadıklarını belirtti.

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ensonhaber.com

Cumhur İttifakı'nın İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) Başkan adayı Murat Kurum, Beysen Buluşmaları'nda önemli açıklamalar yaptı.

Sabah saatlerinde Halk TV'de konuşan ve "İSKİ tam bir rezalet" diyen Ekrem İmamoğlu ile ilgili Kurum, "Bugün yine kalkmış yarı zamanlı belediye başkanı ne diyor biliyor musunuz? ‘İSKİ diyor tam bir rezalet’ diyor. Bakar mısınız? Kendisi diyor. Evet İSKİ’yi siz bu hale getirdiniz işte. Allah bak sana nasıl söylettiriyor.

Siz İSKİ’nin kaynaklarını kendi geleceğiniz için harcadınız. Siz Beykoz'a yapmanız gereken yatırımları yapmadınız. İşte İSKİ'yi bu hale çevirdiniz. Şu an İSKİ elektrik parasını ödeyemez hale geldi. Bırakın yatırım yapmayı elektrik parasını ödeyemiyor." dedi.

Kurum, burada devam eden açıklamasında şu ifadelere yer verdi;

"Kendi gelecekleri için İstanbul’un kaynaklarını heba ettiler"

Şu koca 5 yılda bir damla yeni içme suyu kaynağı getirmediler. İstanbul bundan sonraki süreçte eğer susuz kalırsa sorumlusu bunlar. Çünkü bu konuda hiçbir çaba sarf etmediler.



Ne arıtma tesisi ne dere ıslahı ne de bu konuda Beykoz’un ihtiyacını giderecek adımlar atmadılar. Kendi gelecekleri için İstanbul’un kaynaklarını heba ettiler.



İsrafı bitirdik diyerek tabelalara 175 milyon lira para harcadılar. İsrafı bitirdik diyerek 2 günlük konsere tam 550 milyon lira para harcadılar. Gençlerimizi dinledik ‘Ben 40 dakika otobüs bekliyorum’ diyor.

"Bu sabah ne dedi gördünüz mü? Ev kadınlarını, kadınlar statüsünde değerlendirmeyelim diyor"

Toplumumuzun gelişmesinde iş hayatında, eğitimde, evde, sanatta her alanda ne kadar önemli bir rol aldığınızı biz biliyoruz. Peki bu mevcut CHP’li aday biliyor mu? Maalesef bilmiyor. Bu sabah ne dedi gördünüz mü? Ev kadınlarını, kadınlar statüsünde değerlendirmeyelim diyor.



Ev kadınlarını diğer kadınlar kadar saygın görmüyor, ayrıştırıyor, küçümsüyor. İşte bu yarı zamanlı belediye başkanının kibri, aklının önüne geçmiş. Ben bu kibir abidesine artık söyleyecek bir şey bulamıyorum. Bu abideyi size havale ediyorum

"İstanbul gençlerin, kadınların başrol oynadığı bir şehir olsun"

İstanbul, kadınlarımızın, gençlerimizin başrol oynadığı bir şehir olsun istiyoruz. Sizin iş gücüne katılımınızı çok önemsiyoruz. Yaşadığınız eşitsizlikleri bir bir ortadan kaldıracağız. Onların kapattığı İSMEK’imizi İstanbul’un 39 ilçesine, her bir mahallesine biz getireceğiz.



Kadınlarımız hangi sektörlerde iş yapmak isterlerse biz yanlarında olacağız. İlk işini kuran kadın girişimcimize 100 bin lira sermaye desteği sunarak ‘Büyükşehir Belediyesi, Murat Kardeşin Yanında’ diyeceğiz.

İstanbul'da kentsel dönüşüm